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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ستهم الحلقة 26.. روجينا ترفض الزواج للمرة الثالثة وتهين رماح

مسلسل ستهم الحلقة
مسلسل ستهم الحلقة 26

شهد مسلسل ستهم الحلقة 26، بطولة النجمة روجينا، تطورات عديدة في الأحداث، والتي كانت بدايتها مع هروب ماشا الشخصية التي تقدمها الفنانة الروسية “آنا مينشيكوفا”، بعد الحادث الإرهابي الغادر، الذي استهدف المصلين أثناء صلاتهم بالمسجد.

وقامت ستهم الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا "ست بـ100 راجل"، بمساعدة شقيقتها جبر الشخصية التي يقدمها الفنان محمد عبد الحافظ، وكذلك شقيقها الأصغر مصطفى الشخصية التي يقدمها الفنان إبراهيم السمان، وأرسلت لهم مبلغا من المال لكي يساعد جبر في فتح مشروع جديد، وعدم العمل في المحجر، بينما مصطفى لكي يعمل عملية جراحية لزوجته لكي تساعدهم في الإنجاب، وهذا ما قالته بخيبته "غادة طلعت" لجبر، قائلة :"ستهم عملت اللي معملوش رجالة بشنبات"، وهو ما أثار غضب جبر.

كما شهدت الحلقة ذهاب محروس "محمد يونس"، شقيق سعادات "سلوى عثمان" مع رماح "جهاد سعد"، إلي منزل ستهم "روجينا"، لطلب الزواج، وكان يجلس في ذلك الوقت مع ستهم شقيقها مصطفى "إبراهيم السمان"، وبوسي"مريم أشرف زكي"، ولكن رد ستهم على طلب رماح من الزواج بشقيق زوجته محروس صادم، حيث قامت بإهانة رماح ومحروس بشكل غير متوقع لهم، وطردهم من منزلها وقامت بإهانة محروس، ووصفته بأبشع الصفات.

ومع اقتراب نهاية الموسم الرمضاني،  نجح الثنائي الذي جمع المخرج رؤوف عبد العزيز والنجمة روجينا في جذب الأنظار إليهم،  وتحقيق ردود فعل واسعة ليس فقط على مستوى الجمهور، ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والذي نالت العديد من الإشادات النقدية، ولكن على صعيد عدد من الشخصيات العامة أيضا  التي أشادت بالعمل في مقدمتهم الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة،  التي أبدت إعجابها بشخصية "ستهم"  التي لعبتها النجمة روجينا نظرا لما تحمله من مشاعر وانفعالات استثنائية.

ورغم الزخم الذي شهده النصف الثاني من الموسم الرمضاني من تعدد للأعمال المشاركة به،  لكن فريق عمل «ستهم» حافظ على مكانته في المشاهدة بل حصد نسب أكبر منها بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها شخصية روجينا بالأحداث ومواصلة العمل لصراعاته بين الأشقاء من جانب بجانب صراع روجينا مع الحياة من جانب آخر.

 

قصة مسلسل ستهم

يستلهم مسلسل “ستهم” أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تمت الإشارة إلى ذلك من البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوحى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أحداثه مستوحاة من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، ما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقدم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

مسلسل ستهم

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل “ستهم”، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مسلسل ستهم، هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل. 

مسلسل ستهم الحلقة 26
مسلسل ستهم الحلقة 26
مسلسل ستهم الحلقة 26
مسلسل ستهم الحلقة 26
مسلسل ستهم الحلقة 26
مسلسل ستهم الحلقة 26
مسلسل ستهم الحلقة 26
مسلسل ستهم الحلقة 26
مسلسل ستهم الحلقة 26
مسلسل ستهم الحلقة 26
مسلسل ستهم الحلقة 26
مسلسل ستهم الحلقة 26
مسلسل ستهم الحلقة 26
مسلسل ستهم الحلقة 26
ستهم مسلسل ستهم مسلسل ستهم الحلقة 26 روجينا النجمة روجينا أمير صلاح الدين

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