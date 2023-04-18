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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| سحورك عندنا.. شكشوكة البيض وسلطة الجرجير.. تعرفي على أفضل البقوليات لفقدان الوزن.. وماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

سحورك عندنا : شكشوكة البيض وسلطة الجرجير بالجبن 

سؤال يحير كثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان، اليوم نقدم طريقة عمل شكوكة الفول وأومليت البيض و سلطة الجرجير بالبنجر على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي .

 

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ؟ طبيب يفجر مفاجأة

 

قال الدكتور مجدي بدران، خبير المناعة المصرى وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن البطيخ هو الفاكهة الأولى للصائمين فى الأجواء الحارة، وذلك لأنه مرطب للجسم ومغذٍ ويحتوي على فيتامينات ومعادن، ويساعد على الشعور بالشبع.

 

ما هى أفضل البقوليات لفقدان الوزن؟ 

أصبحت زيادة الوزن، واحدة من أخطر المشاكل اليوم، كل شخص يعاني من السمنة المتزايدة، مهما كانت أسباب زيادة الوزن، وعلى الرغم من وجود العديد من الطرق لفقدان الوزن؛ إلا أن الطريقة الأكثر فاعلية، هي القيام بالتمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي. 

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