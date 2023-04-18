عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هي أفضل البقول لفقدان الوزن بسرعة؟

فقدان الوزن
فقدان الوزن

أصبحت زيادة الوزن، واحدة من أخطر المشاكل اليوم، كل شخص يعاني من السمنة المتزايدة، مهما كانت أسباب زيادة الوزن، وعلى الرغم من وجود العديد من الطرق لفقدان الوزن؛ إلا أن الطريقة الأكثر فاعلية، هي القيام بالتمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي.

يعتقد الخبراء أن النظام الغذائي الصحي، يلعب دورًا أكبر في تقليل الوزن، أكثر من ممارسة الرياضة، وإذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بسرعة؛ فعليك استهلاك المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف وقليلة السعرات الحرارية، وأحد هذه العناصر الغذائية لفقدان الوزن هو “البقول”، وهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالبروتين.

كشف موقع “هيلثي” عن العديد من أنواع البقول التي تستهلك في جميع المنازل تقريبًا في الهند. 

البسلة

الأخضر moong dal

 تحتوي البسلة على نسبة عالية من البروتين وقليلة الكربوهيدرات، لذلك يمكن أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول، مما يساعدك على تقليل تناول السعرات الحرارية.
 

العدس

عدس

توجد العديد من العناصر الغذائية في العدس، وهذا هو سبب كونه مفيد للصحة، حيث توفر حصة واحدة من العدس حوالي 32 بالمائة من احتياجاتك اليومية من الألياف، وهذا الأمر ليس مفيدًا فقط لفقدان الوزن، ولكنه يساعد أيضًا في التحكم في مستوى الكوليسترول، وحماية جسمك من أمراض مثل مرض السكري.

الحمص 

الحمص أو الحمص

يُعرف الحمص أيضًا باسم كابولي شانا، وهو مخزن للمواد الغذائية مثل البروتين والفيتامينات والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كل هذه العناصر الغذائية تعزز الهضم الصحي والقوي، وكذلك تقوي العظام، وتعزز فقدان الوزن، يمكن أن يساعدك الحمص الغني بالألياف، على إنقاص الوزن؛ عن طريق تقليل الشهية.

الفاصوليا

فول

عندما يتعلق الأمر بأفضل تركيبة غذائية لفقدان الوزن؛ فلا يوجد خيار أفضل من "رجما شوال" أو (الفاصوليا)، فهي غنية بالبروتين والألياف، وهي غذاء رائع لفقدان الوزن، كما أنه مفيد في الحفاظ على صحة القلب، والتحكم في نسبة السكر في الدم.

العدس بجبة

حبة العثة

العدس بجبة، هو مصدر قوة لفيتامينات ب، والألياف، والزنك، ويحتوي على الكالسيوم والبروتين؛ مما يساعد في إنقاص الوزن، وكذلك تقوية العظام، وزيادة القوة المناعية.

كم يجب تناول العدس لإنقاص الوزن؟

كم يجب تناول العدس لانقاص الوزن؟

يجب أن يستهلك غير النباتيين 30 جرامًا على الأقل من البقول يوميًا، ويجب أن يستهلك النباتيون 60 جرامًا على الأقل من البقول يوميًا، فلا يهم أيهم تفضل تناوله مع وجباتك، فكلها خيار صحي ولذيذ لمساعدتك على إنقاص الوزن.

ممارسة الرياضة نظام غذائى انقاص الوزن صحة القلب مرض السكري التمارين الرياضية فيتامينات زيادة الوزن الفيتامينات الكربوهيدرات نظام غذائى صحى طرق لفقدان الوزن النظام الغذائي السعرات الحرارية الكوليسترول فقدان الوزن اتباع نظام غذائي الكالسيوم الأطعمه أسباب زيادة الوزن لإنقاص الوزن الهضم الصحي ممارسة الرياض لفقدان الوزن نسبة عالية من البروتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذه الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

دعاء قاله النبي جبر الله بخاطره ردده في ليلة القدر وسترى العجب

موضوعات متعلقة

سحورك عندنا.. طريقة عمل شكوكة الفول وأومليت البيض وسلطة الجرجير بالبنجر

دعاء ليلة القدر 27 رمضان لكل ما تتمناه .. معك فرصة للفجر

بايدن يهدد باستخدام الفيتو ضد مشروعي قانونين صاغهما الجمهوريون في الكونجرس

خبير مناعة يقدم نصائح لوقاية الأطفال من أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم|تعرف عليها

ترشيحاتنا

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

اعتقال أمريكيين في نيويورك بتهمة إدارة «مركز شرطة سري» صيني

علامات ليلة القدر كاملة وصحيحة بالتفصيل.. كم شاهدت منها بين الأمس واليوم؟

اشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-4-2023

احذر.. السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى طبقا لقانون العقوبات

متواصلون مع المصريين في السودان.. وزارة الهجرة تكشف آخر تحركاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذهل.. اكتشاف مجرة جديدة مُضاءة بالأشعة تحت الحمراء

الملكة صفصف ودلال.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

3 أطعمة تحمي عينيك من إصابتها بالأمراض

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ