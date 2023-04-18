ما هي أفضل البقول لفقدان الوزن بسرعة؟

أصبحت زيادة الوزن، واحدة من أخطر المشاكل اليوم، كل شخص يعاني من السمنة المتزايدة، مهما كانت أسباب زيادة الوزن، وعلى الرغم من وجود العديد من الطرق لفقدان الوزن؛ إلا أن الطريقة الأكثر فاعلية، هي القيام بالتمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي.

يعتقد الخبراء أن النظام الغذائي الصحي، يلعب دورًا أكبر في تقليل الوزن، أكثر من ممارسة الرياضة، وإذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بسرعة؛ فعليك استهلاك المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف وقليلة السعرات الحرارية، وأحد هذه العناصر الغذائية لفقدان الوزن هو “البقول”، وهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالبروتين.

كشف موقع “هيلثي” عن العديد من أنواع البقول التي تستهلك في جميع المنازل تقريبًا في الهند.

البسلة

تحتوي البسلة على نسبة عالية من البروتين وقليلة الكربوهيدرات، لذلك يمكن أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول، مما يساعدك على تقليل تناول السعرات الحرارية.



العدس

توجد العديد من العناصر الغذائية في العدس، وهذا هو سبب كونه مفيد للصحة، حيث توفر حصة واحدة من العدس حوالي 32 بالمائة من احتياجاتك اليومية من الألياف، وهذا الأمر ليس مفيدًا فقط لفقدان الوزن، ولكنه يساعد أيضًا في التحكم في مستوى الكوليسترول، وحماية جسمك من أمراض مثل مرض السكري.

الحمص

يُعرف الحمص أيضًا باسم كابولي شانا، وهو مخزن للمواد الغذائية مثل البروتين والفيتامينات والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كل هذه العناصر الغذائية تعزز الهضم الصحي والقوي، وكذلك تقوي العظام، وتعزز فقدان الوزن، يمكن أن يساعدك الحمص الغني بالألياف، على إنقاص الوزن؛ عن طريق تقليل الشهية.

الفاصوليا

عندما يتعلق الأمر بأفضل تركيبة غذائية لفقدان الوزن؛ فلا يوجد خيار أفضل من "رجما شوال" أو (الفاصوليا)، فهي غنية بالبروتين والألياف، وهي غذاء رائع لفقدان الوزن، كما أنه مفيد في الحفاظ على صحة القلب، والتحكم في نسبة السكر في الدم.

العدس بجبة

العدس بجبة، هو مصدر قوة لفيتامينات ب، والألياف، والزنك، ويحتوي على الكالسيوم والبروتين؛ مما يساعد في إنقاص الوزن، وكذلك تقوية العظام، وزيادة القوة المناعية.

كم يجب تناول العدس لإنقاص الوزن؟

يجب أن يستهلك غير النباتيين 30 جرامًا على الأقل من البقول يوميًا، ويجب أن يستهلك النباتيون 60 جرامًا على الأقل من البقول يوميًا، فلا يهم أيهم تفضل تناوله مع وجباتك، فكلها خيار صحي ولذيذ لمساعدتك على إنقاص الوزن.