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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لتراكم البطاقات.. غياب مهند لاشين عن مباراة مصر وأستراليا فى دور الـ 32

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسري غازي

يغيب مهند لاشين، نجم منتخب مصر، عن مواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد تراكم البطاقات الصفراء، ليغيب عن أولى مباريات الأدوار الإقصائية للفراعنة.

وحصل مهند لاشين على بطاقة صفراء فى مباراة مصر وإيران التى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 فى ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026.

تعادل منتخب مصر أمام نظيره الإيراني (1 – 1) في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية في الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة في النسخة رقم 23 لكأس العالم التي تقام في ضيافة المكسيك وكندا والولايات المتحدة حتى التاسع عشر من يوليو القادم.

محمود صابر أحد رهانات حسام حسن في هذا اللقاء سجل هدف السبق لمنتخب مصر في الدقيقة 5 عندما تابع  بقدمه اليسرى تسديدة محمد صلاح التي ارتدت من الدفاع مسجلاً وتمكن المخضرم رامين رضائيان من إدراك التعادل في الدقيقة 14 عندما استثمر الكرة التي سددها زميله ميلاد محمدي وتصدى لها مصطفى شوبير ببراعة وسددها في الزاوية الضيقة مسجلاً ثاني هدف له في هذه النسخة والثالث في كأس العالم بعد أن سبق له التسجيل في مرمى ويلز في نسخة 2022 وتربع في صدارة هدافي بلاده في المونديال.
حسام حسن بدأ المباراة بتشكيل مكون من:
مصطفى شوبير (23) – محمد هاني (3) محمد عبد المنعم (6) – رامي رييعة (5) – أحمد فتوح (13) – محمود صابر (21)  – مهند لاشين (17) – إمام عاشور (8) – مصطفى "زيكو" (11) – محمود حسن "تريزيجيه" (7) - محمد صلاح (10).
أما أمير قالينوي المدير الفني للمنتخب الإيراني فقد اختار البدء بالتشكيل الآتي:
علي رضا بيرانفاند (1) - رامين رضائيان (23) - شجاع خليل زادة (4) -  علي نعمتي (19) -  حسين كنعاني (13)  - ميلاد محمدي (5) - محمد قرباني (21)  سعيد عزت الله (6)  - سامان قدوس (14)  - محمد محبي (8) - مهدي طارمي (9).

في الشوط الأول كانت البداية مصرية مما أسفر عن هدف التقدم المبكر ’ لكن المنتخب الإيراني تماسك وحاول العودة للقاء وكاد أن ينجح في مهمته عندما حصل مهدي طارمي على ركلة جزاء في الدقيقة 11 بعد أن تعرض للإعاقة من محمد عبد المنعم لكن تألق الحارس مصطفى شوبير في التصدى لها حافظ على تقدم "الفراعنة" وأكد أنه أحد أبرز نجوم المنتخب في هذه البطولة.
بعد تعادل فريق المدرب أمير قالينوي استعاد منتخب مصر تفوقه رغم خروج محمد عبد المنعم بداعي الإصابة ونزول ياسر إبراهيم في الدقيقة 15 وبعدها بست دقائق سدد محمد هاني قذيفة بعيدة المدى لكن رأس سعيد عزت الله أبعدتها لركنية وبعدها وفي الدقيقة 35 أطلق "تريزيجيه" تسديدة أقل قوة في متناول الحارس بيرانفاند.


في بداية  الشوط الثاني أجرى حسام حسن التغييرين الثاني والثالث بنزول مروان عطية بدلاً من محمود صابر صاحب الهدف وعمر مرموش بدلاً من إمام عاشور ’ فيما دفع أمير قالينوي بدلاً من حسين كنعان ’ وبدأ المنتخب الإيراني بنشاط هجومي انتهى بتسديدة خارج المرمى قبل أن يرد منتخب مصر بمحاولتين من "تريزيجيه" من تمريرتي محمد صلاح في الدقيقتين 49 و52 ثم خرج صلاح المصاب في الدقيقة 57 لمصلحة أحمد سيد "زيزو" وحمزة عبد الكريم في الدقيقة 76 بدلاً من "زيكو".
منتخب مصر واصل هجومه وضاعت فرصة من هجمة منظمة في الدقيقة 64 وأخرى برأسية للبديل حمزة عبد الكريم في الدقيقة 84 ’ قبل أن يضغط المنافس في الدقائق الأخيرة ويسجل قلب الدفاع شجاع خليل زادة هدفاً في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لكن بالعودة لتقنية الفيديو ظهر تسلل اللاعب ثم كرة أخرى في عارضة المتألق مصطفى شوبير.
وبهذه النتيجة تأهل منتخب مصر للدور الثاني لأول مرة في تاريخه في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا الذي تفوق على نظيره النيوزيلندي (4 – 1) في المواجهة التي أقيمت في نفس التوقيت على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية ’ بينما تراجع المنتخب الإيراني للمركز الثالث وبات في انتظار التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الاثنتى عشرة.
منتخب مصر يعود إلى ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر لمواجهة نظيره الأسترالي في 3 يوليو القادم بعد أن حقق فوزه الأول طوال تاريخه على منتخب نيوزيلندا على نفس الملعب.


 

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