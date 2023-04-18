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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|كيف ستعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي؟.. الوزارة تجيب.. خبير: مدارس الفنادق توفر للطلاب فرص التدريب والتوظيف

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خبير عن توفر الكعك بأيدي طلاب التعليم الفندقي: خلق جيلا قادرا على التنافسية

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تطوير التعليم الفني يعد من الأولويات الرئيسية للدولة المصرية، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين جودة التعليم وتقديم خدمات تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل، ويأتي ذلك في إطار تنمية الاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما يساهم تطوير التعليم الفني في توفير فرص عمل أفضل وزيادة فرص الاندماج الاجتماعي للشباب.


جامعة الفيوم تحدد الأعداد المقترح قبولها من الطلاب الوافدين لعام 2023-2024م

عقد اليوم مجلس شئون التعليم والطلاب جلسته رقم (١٩٨) ، تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم،   وبرئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية أعضاء المجلس الموقر.

 

تعليمات هامة لجميع الفرق بـ تجارة القاهرة بشأن تسجيل المواد الإضافية
أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، استمرار فتح باب التسجيل المواد الإضافية لجميع الفرق المختلفة بالكلية، موضحة أن الحد الأقصى للتسجيل مادتان لجميع الفرق الدراسية بالكلية ما عدا الفرقة الرابعة يتاح التسجيل فيها إلى 7 مواد.


خبير: مدارس التعليم الفندقي توفر للطلاب العديد من الفرص التدريبية والوظيفية
أكد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم، تتبنى رؤية واضحة في تعزيز التعليم الفني وتطويره، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية عملية متخصصة ومواكبة أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في الصناعة والزراعة والتجارة والفندقة، وتنمية مهارات الطلاب في هذه المجالات الحيوية، كما تسعى الوزارة إلى توفير فرص العمل لخريجي المدارس الفنية.


البحوث الفلكية تستعد لاستطلاع هلال عيد الفطر 2023
يستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستطلاع هلال عيد الفطر 2023، يوم الخميس 20 أبريل من مقر المعهد بمرصد حلوان.

 

التعليم العالي: اعتماد بحوث الحد من آثار الكوارث كمركز تميز للاتحاد الإفريقي
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

خبير: طرح مستلزمات العيد بأيدي طلاب التعليم الفني خطوة لتطوير مهاراتهم

مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، شهدت منافذ مدارس التعليم الفندقى بمحافظة الجيزة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، وذلك بعد أن طرحت مستلزمات العيد من الكعك والبسكويت والحلوى بأيدى طلابها وكوادرها المتميزة بأسعار لا تقبل المنافسة وبجودة عالية وخامات مميزة للحد من الغلاء وتوفير منتج جيد وبأسعار تنافسية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

قافلة بداية بطب عين شمس تنظم حفل إفطار جماعي بحضور 200 من أفرادها|صور
عقدت قافلة “بداية” الطبية التابعة لأسرة “فكرة” بكلية الطب جامعة عين شمس الجمعية العمومية الأولى الخاصة بها، وذلك تحت رعاية الدكتورعلي الأنور، عميد الكلية، والدكتورة هبة الله السعيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف قرطام، رائد الأسرة والمشرف العام على قافلة “بداية”.


وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3886 معلمًا
أصدر  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم (٨١) بتاريخ ١٦/٤/٢٠٢٣ بترقية (3886) معلمًا بمختلف المحافظات.


خبير: ليلة القدر لا توجد أي دلائل فلكية تحدد موعدها
قال الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن العلم لم يقطع بشكل نهائي وواضح بتحديد ليلة القدر كم أنها تعد من الغيبيات التي لم يخبرنا الله عنها وتركها محجوبة عنا قائلا (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا).


إلكترونية أم ورقية|كيف ستعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي؟.. التعليم تجيب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم السماح للطالب “المنتظم" بأداء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023 “ورقيا” إلا  في حالة الضرورة القصوى.

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