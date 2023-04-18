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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البحوث الفلكية تستعد لاستطلاع هلال عيد الفطر 2023

إستطلاع هلال عيد
إستطلاع هلال عيد الفطر ٢٠٢٣

يستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، لإستطلاع هلال عيد الفطر ٢٠٢٣، يوم الخميس 20 أبريل من مقر المعهد بمرصد حلوان.

وقال الدكتور ياسر عبد الهادي، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، (مرصد حلوان) إن المعهد سوف يقوم بـ استطلاع هلال عيد الفطر 2023 من داخل مرصد حلوان يوم الخميس القادم، وايضآ من خلال لجان المعهد المتواجدة خارج القاهرة.

موعد عيد الفطر المبارك

 وصرح عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن استطلاع هلال عيد الفطر 2023، يأتي بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال 1444هـ، وإعلان موعد أول ايام عيد الفطر المبارك من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

واضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أماكن استطلاع هلال عيد الفطر المبارك 2023 تكون بعيدة عن أضواء وإضاءة المدن، وأن الرصد سوف يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التلسكوبات والعين المجردة.

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وتضم كل لجنة أعضاء من المعهد القومي للبحوث الفلكية ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد، ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر شوال لتحديد مواعيد أول ايام عيد الفطر 2023 في مصر، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة

الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل إذا إعلنت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع هلال شهر شوال في يوم 29 رمضان، بعد غروب الشمس وتمت مشاهدة الهلال بالرؤية البصرية، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة رمضان 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الفطر 2023 في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه.

وكان قد نفى الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، الأنباء التي كانت قد نتشرت في الساعات الماضية حول عدم إمكانية رؤية هلال عيد الفطر المبارك لأن يوم الرؤية الشرعية يأتي مع يوم كسوف الشمس المرتقب.

وقال القاضي عبر بيان اعلامي، إنه ينفي وجود أي علاقة بين رؤية هلال عيد الفطر المبارك وبين كسوف الشمس الذي يحدث يوم الخميس 21 ابريل القادم، وان الأخبار المنتشرة في الساعات الماضية التي تحاول الربط بينهم غير صحيحة ولم تخرج من المعهد.

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البحوث الفلكية تستعد لاستطلاع هلال عيد الفطر 2023

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