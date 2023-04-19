أخبار التوك شو: تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر.. ومفاجأة تعديل نهاية مسلسل جعفر العمدة

تناولت برامج التوك شو عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

ميدو: الأهلي فشل في تعويض رمضان صبحي

قال أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، ومنتخب مصر، إن "الأهلي لم يستطيع تعويض رمضان صبحي، الذي يعد من أفضل اللاعبين في مصر، وأفضل من لاعبين موجودين في ألأهلي حاليا.



15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد في فصل الربيع، الذى يشهد تقلبات جوية كثيرة في اليوم الواحد.



عالم أزهري يكشف أثر الصوم على الإنسان

قال الشيخ إبراهيم الصوفي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن قلب الإنسان له منافذ يدخل إليه الشيطان، موضحا أن الأكل أو الشرب أو العلاقة الزوجية هي من المنافذ التي يدخل منها الشيطان إلي قلب الإنسان عند زيادتها، أما إذا كانت في إطارها الطبيعي التي حددها شرع الله لا بأس بها.

مخرج مسلسل جعفر العمدة: لا أحب تقديم جزء ثاني لأعمالي

أكد محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، أن هناك مسلسل جديد سيتم تصويره خلال أسبوع، لـ الفنانة مي عمر.



24 مليون دولار.. مفاجأة من العيار الثقيل تقلب الطاولة على زوجة حكيمي

ذكرت فضائية العربية تقرير فيديو عن حصول" حكيمي" على نصف ثروة طليقته، بعد اتهامتها له بالخيانة الزوجية فجر موقع wealth الشهير مفاجأة من العيار الثقيل قلبت الطاولة على زوجة حكيمي.

قيادي بالتجمع الاتحادي السوداني: محاولات للوصول إلى هدنة تنهي المعاناة الإنسانية

قال الصادق مختار، القيادي بالتجمع الاتحادي السوداني، إن هناك أصواتا للطيران والمضادات الأرضية في الجانب الجنوبي لولاية الخرطوم، وهناك تحركات من الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع المتمردة في محاولة للوصول إلى العاصمة السودانية.

أنا تعبت.. بكاء جابر القرموطي بسبب سؤال عن مسيرته المهنية| فيديو

بكى الإعلامي جابر القرموطي سبب سؤال الإعلامية منى عبد الوهاب عن علاقته ببناته "مريم" و"نور"، قائلا إنها قطعة من قلبه.

وتابع جابر القرموطي، خلال برنامج "أنا والقناع"، المذاع على فضائية "الحياة"، أنه مر بفترة عصيبة بسبب قلة العمل، وزيادة المسئوليات، ولكنه أدرك في هذا الوقت “طبطبة ربنا عليه”، وتعافى من السقوط، متابعا: "جالي احساس اللي هو يارب أنا تعبت بقا".

هيموتني فيها| مي عمر تؤكد معرفتها نهاية مسلسل جعفر العمدة

كشفت الفنانة مي عمر، أنها تعلم نهاية مسلسل جعفر العمدة، ولكن لا تستطيع أن تتحدث عن أى شئ، وذلك خوفًا من زوجها المخرج محمد سامي، قائلة " مقدرش أقول حاجة هيموتنى فيها".



تعديل نهاية مسلسل جعفر العمدة.. محمد سامى يفجر مفاجأة لأول مرة

رد محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، على سؤال " هل نهاية مسلسل جعفر العمدة تتغير، بعد فيديو هالة صدقي الأخير".

حياة كريمة تشارك الشباب في توزيع وجبات إفطار مجانا.. فيديو

عرض الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة “دي إم سى”، اليوم الثلاثاء، قصص تقديم الوجبات والمساعدات لغير القادرين.

وقال أحد المشاركين فى تقديم الأعمال الخيرية، أنهم بمنطقة مصر القديمة، وأنهم منذ سنوات يقومون بعمل الوجبات خلال شهر رمضان ويتم توزيعها.