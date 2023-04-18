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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش متأكد أنه سيف.. محمد سامي يشوق الجمهور بنجل جعفر العمدة

جعفر العمدة
جعفر العمدة

عرضت قناة العربية تقرير فيديو عن مسلسل جعفر العمدة، بعد تصدره مؤشرات البحث خلال الفترة الأخيرة.

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رسالة جديدة لـ إيمان العاصي بعد عرض الحلقة 27 من جعفر العمدة

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منذر رياحنة: الدراما المصرية منبع الفن وسعيد بتفاعل الجمهور مع دوري بـ"جعفر العمدة"

وكشفت القناة أن المسلسل أصبح تريند، وحالة لدي الجميع، وكل يوم هناك تصدر جديد للمسلسل.

 

وقال المخرج محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، إن مسلسل جعفر العمدة به تشويق كبير، وأن الكثير اجتهد من أجل أن يظهر هذا المسلسل بهذا الشكل.

 

ورد على سؤال: "هل هناك مفاجأة بشأن نجل جعفر" وقال إن "سيف " أحمد داش هو أبن “ جعفر العمدة ” محمد رمضان، حتى الآن، ولكن " مش متأكد داش هو ابن جعفر ولا".

 

ودخل سامى في حالة ضحك على الهواء، خلال قناة العربية، وقال :" المسلسل به أشياء مشوقة".

 

جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة احمد داش محمد رمضان محمد سامى مخرج مسلسل جعفر العمدة

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