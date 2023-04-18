مش متأكد أنه سيف.. محمد سامي يشوق الجمهور بنجل جعفر العمدة

عرضت قناة العربية تقرير فيديو عن مسلسل جعفر العمدة، بعد تصدره مؤشرات البحث خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت القناة أن المسلسل أصبح تريند، وحالة لدي الجميع، وكل يوم هناك تصدر جديد للمسلسل.

وقال المخرج محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، إن مسلسل جعفر العمدة به تشويق كبير، وأن الكثير اجتهد من أجل أن يظهر هذا المسلسل بهذا الشكل.

ورد على سؤال: "هل هناك مفاجأة بشأن نجل جعفر" وقال إن "سيف " أحمد داش هو أبن “ جعفر العمدة ” محمد رمضان، حتى الآن، ولكن " مش متأكد داش هو ابن جعفر ولا".

ودخل سامى في حالة ضحك على الهواء، خلال قناة العربية، وقال :" المسلسل به أشياء مشوقة".