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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منذر رياحنة: الدراما المصرية منبع الفن وسعيد بتفاعل الجمهور مع دوري بـ"جعفر العمدة"

منذر رياحنة
منذر رياحنة

أكد الفنان الأردني منذر رياحنة أن الدراما المصرية هي منبع وأساس الفن العربي والدراما العربية، مشيرا إلى أن الدراما المصرية حالة فريدة منذ التاريخ وكانت ومازالت مصدر الدراما العربية.

وقال رياحنة : إن جمهور وفناني العالم العربي تربوا على الدراما المصرية ونجاحاتها الكبيرة منذ زمن.

وأضاف أن مصر هي أم الفن والدراما ولديها باع طويل في هذا الشأن وتمتلك كافة أدوات نجاح الفنون وهذا ليس بجديد ولا غريب على مصر "أم الدنيا"، معربا عن سعادته بأنه يشارك في الأعمال الفنية المصرية.

وعن مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة" وعن ردود الأفعال، أعرب الفنان الأردني منذر رياحنة عن سعادته بالمشاركة في المسلسل ومع النجوم المشاركين، مؤكدا أنه معتز بدور "شوقي فتح الله" الذي يؤديه في مسلسل "جعفر العمدة" مع الفنان محمد رمضان حيث تعامل مع الشخصية بتعاطف كبير.

وعن قدرته على الأداء باللهجة المصرية في الأعمال الفنية المصرية، قال الفنان الأردني منذر رياحنة إنه قام بعدة أدوار باللهجة المصرية وحقق نجاحات كبيرة واتقانه للهجة المصرية يرجع إلى أنه تربى على أن كل "بلاد العرب أوطاني"، مؤكدا أنه لا يشعر بأى اختلاف أو غربة حينما يكون في بلده الثاني مصر ويعيش وسط شعبها على أنه واحد منهم.

وأعرب رياحنة عن سعادته وتقديره للجمهور العربي الذي تفاعل مع مسلسل "جعفر العمدة" خلال السباق الرمضاني هذا العام بشكل عام ومع دور "شوقي فتح الله" بشكل خاص، موجها الشكر للجمهور العربي على هذا التفاعل وهذه المتابعة.

يذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في كتابة السيناريو والحوار مهاب طارق ، ومن بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذر رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري.

محمد سامى محمد رمضان الفنان محمد رمضان منذر رياحنة مسلسل جعفر العمدة جعفر العمدة

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