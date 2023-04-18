هيموتني فيها| مي عمر تؤكد معرفتها نهاية مسلسل جعفر العمدة

كشفت الفنانة مي عمر، أنها تعلم نهاية مسلسل جعفر العمدة، ولكن لا تستطيع أن تتحدث عن أى شئ، وذلك خوفًا من زوجها المخرج محمد سامي، قائلة " مقدرش أقول حاجة هيموتنى فيها".

وأضافت مى عمر، خلال مداخلة على العربية، أن محمد سامى مخرج مبدع، وقدم الكثير من الأعمال المميوة، ومسلسل جعفر العمدة يحظة بمشاهدات عالية.

وأشارت إلى أن المسلسل مميز، وأنها تحب العمل مع محمد سامى بأى دور.

وردت على سؤال :" لو مشاركة فى المسلسل كان هيكون دور مين، ودخلت فى حالة ضحك وقالت بلال شامة، ورد سامى لاء جعفر العمدة".

أكد محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، أن زوجته مى عمر، تعلم كل شئ بالأعمال الخاصة به، وتشاركه فى كل شئ.