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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيموتني فيها| مي عمر تؤكد معرفتها نهاية مسلسل جعفر العمدة

مي عمر و محمد سامي
مي عمر و محمد سامي

كشفت الفنانة مي عمر، أنها تعلم نهاية مسلسل جعفر العمدة، ولكن لا تستطيع أن تتحدث عن أى شئ، وذلك خوفًا من زوجها المخرج محمد سامي، قائلة " مقدرش أقول حاجة هيموتنى فيها".

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محمد سامي: جعفر العمدة تخطى البرنس والأسطورة

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تعديل نهاية مسلسل جعفر العمدة.. محمد سامى يفجر مفاجأة لأول مرة

وأضافت مى عمر، خلال مداخلة على العربية، أن محمد سامى مخرج مبدع، وقدم الكثير من الأعمال المميوة، ومسلسل جعفر العمدة يحظة بمشاهدات عالية.

وأشارت إلى أن المسلسل مميز، وأنها تحب العمل مع محمد سامى بأى دور.

وردت على سؤال :" لو مشاركة فى المسلسل كان هيكون دور مين، ودخلت فى حالة ضحك وقالت بلال شامة، ورد سامى لاء جعفر العمدة".

أكد  محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، أن زوجته مى عمر، تعلم كل شئ بالأعمال الخاصة به، وتشاركه فى كل شئ.

مي عمر الفنانة مى عمر جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة نهاية مسلسل جعفر العمدة محمد سامى

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