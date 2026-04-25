الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أرخص 4 سلع غذائية .. قائمة أسعار توفر عليك قبل ما تنزل تشتري

أرخص السلع المتوفرة بالأسواق اليوم
رانيا أيمن

شهدت الأسواق المحلية اليوم السبت 25 أبريل 2026، تراجعاً كبيراً في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، وسجلت بعض السلع تراجعات ملموسة في قيمتها السعرية مقارنة بمستوياتها السابقة، وعلى رأسها منتجات البيض والبقوليات المعبأة.
ووفقاً لآخر تحديث اليوم فقد جاءت أسعار السلع كالتالي:
 

أولاً: البيض 

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

تصدرت كرتونة البيض قائمة التراجعات اليوم، حيث سجلت انخفاضاً قدره 11.52 جنيه، ليصل متوسط سعر الكرتونة إلى نحو 124.16 جنيه، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي تراجعاً قدره 11.22 جنيه لتصل إلى 129.27 جنيه.
 

ثانياً: المكرونة المعبأة (400 جرام):

طرح المكرونة على بطاقة التموين

سجلت المكرونة تراجعاً ملحوظاً اليوم في السعر بقيمة 7.46 جنيه، ليبلغ متوسط سعر العبوة اليوم نحو 20.62 جنيه.
 

ثالثاً: العدس المعبأ

كذلك شهد سعر كيلو العدس (صحيح) انخفاضاً قدره 5 جنيهات تقريباً، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 63.64 جنيه، كما تراجع العدس الأصفر المعبأ بقيمة 2.09 جنيه ليسجل 65.58 جنيه للكيلو.
 

رابعاً: الأرز المعبأ

أسعار الأرز

كذلك سجل الأرز تراجعاً طفيفاً يميل إلى الاستقرار، حيث انخفض سعر الكيلو بنحو 7 قروش، ليبلغ متوسط سعره 34.61 جنيه.
 

أسعار السلع الأساسية الأخرى

فقد سجل الدقيق المعبأ متوسط سعر نحو 28.31 جنيه للكيلو بزيادة قدرها نحو 3 جنيهات عن مستوياته السابقة.
 

وبلغ سعر الكيلو من المكرونة السائبة نحو 27.31 جنيه، مسجلاً تحركاً سعرياً قدره 1.34 جنيه.
أما السكر المعبأ فسجل متوسط سعر الكيلو اليوم 37.75 جنيه، بزيادة بلغت نحو 3.57 جنيه.
 

أضرار محتملة لشرب الشاي بكثرة

وبالنسبة لشاي العروسة (40 جرام): فسجل زيادة قدرها 65 قرشاً في العبوة، ليصل سعره اليوم إلى 11.49 جنيه، فيما زادت عبوة شاي ليبتون (40 جرام) بنحو 62 قرشاً لتصل إلى 13.12 جنيه.

كما شهد سعر كيلو الفول المعبأ زيادة قدرها 4.59 جنيه، ليصل إلى 63.13 جنيه، بينما سجل الفول "المجروش" زيادة أكبر بلغت 10.88 جنيه ليصل إلى 68.7 جنيه.

فيما استقر سعر زيت عباد الشمس اللتر حول 99.4 جنيه، بزيادة قدرها نحو 5.42 جنيه، فيما سجل زيت الذرة متوسط سعر 116.64 جنيه للتر.

