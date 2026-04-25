بعد ساعتين من التعاملات في الصاغة| عيار 21 يسجل 7 آلاف جنيه.. تفاصيل باقي الأعيرة

استقر سعر أشهر عيار ذهب في محلات الصاغة المصرية وذلك بعد مرور قرابة ساعتين على بدء التعاملات المسائية المحددة اليوم السبت 25-4-2026.

سعر عيار 21

وبقي سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا كما هو بدون تغيير ليصل إلى 7 آلاف جنيه للشراء و6950 جنيها للبيع.

ماذا حديث للذهب

خلال اليومين الماضيين فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 20 جنيها على الأقل من قيمته داخل محلات الصاغة إلا أن مع بدء تداولات اليوم استمر استقراره دون تغيير .

سعر عيار 24

سجل عيار 24 الأكبر قيمة 8 آلاف جنيه للشراء و7942 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7333 جنيها للشراء و7281 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7آلاف جنيه للشراء و6950 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً نحو 6 آلاف جنيه للشراء و5957 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 56 ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4711 دولار للشراء و4709 دولار للبيع.