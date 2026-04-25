أمل الحناوي: الصراع بين واشنطن وطهران تحول إلى معركة طاقة وتجارة عالمية

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن ما يجري في الشرق الأوسط لم يعد مجرد مواجهة عسكرية محدودة، بل تطور إلى صراع استراتيجي واسع يشمل ملفات الطاقة والتجارة العالمية والممرات البحرية، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وأضافت، خلال تقديم برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إطالة أمد الأزمة تكشف عن أبعاد أكثر تعقيدًا تتجاوز الحسابات العسكرية التقليدية، لتدخل في نطاق التأثير المباشر على الاقتصاد العالمي، وهو ما يثير مخاوف واسعة من تداعيات المرحلة المقبلة.

وحذّرت الحناوي من أن فشل الجهود الدولية في احتواء التصعيد قد يقود العالم إلى أزمة طاقة وأخرى مالية، قد تكون الأكبر منذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الأزمة كشفت أيضًا عن مفهوم جديد للحروب، حيث لم تعد القوة تقاس فقط بحجم الجيوش، بل بقدرة الدول على امتلاك أدوات الضغط والتأثير في النظام الدولي، بما يعيد رسم موازين القوى عالميًا.