اجتماع أممي ودولي| ماذا قال أحد الوافدين عن الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر؟

عبّر الطالب أريا أردنا، أحد الطلاب الوافدين من دولة إندونيسيا للدراسة في الأزهر الشريف، بالفرقة الأولى قسم التفسير بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، عن سعادته الغامرة بالدراسة في الأزهر الشريف وحضوره الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر.

الطالب الإندونيسي

وقال الطالب الإندونيسي، في تصريح له: أتيت للدراسة في الأزهر الشريف لأن الأزهر قبلة العلم والعلماء، ومنبع الوسطية والاعتدال والحنيفية السمحة، وهذه المعاني الجميلة تظهر في تعامل أساتذتنا بالجامعة، حيث يعاملوننا نحن الطلاب الوافدين معاملة طيبة حسنة .

وتابع: أحلم بأن أكون مُعلمًا للدراسات الإسلامية في إندونيسيا بعد التخرج في جامعة الأزهر الشريف، وأنقل وسطية الإسلام واعتدال منهجه وسماحته كما تعلمناها من علماء الأزهر الشريف لأبناء وطني.

وأكد أن الإفطار داخل الجامع الأزهر الشريف جيد، ويعطينا الفرصة لقراءة القرآن الكريم، وذكر الله والتعرّف على زملاء جُدد من دول مختلفة، فهو بمثابة اجتماع أممي ودولي للتعرف على الثقافات المختلفة ، فجزى الله مولانا فضيلة الإمام الأكبر صاحب مبادرة الإفطار بالجامع الأزهر العتيق.