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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير خطير من روسيا بشأن إمداد كوريا الجنوبية لـ أوكرانيا بالأسلحة

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، إن إمدادات كوريا الجنوبية إلى أوكرانيا ستعني أن سيول متورطة بطريقة ما في الصراع، وفقا لوكالة تاس الروسية.

 

‏وأضاف بيسكوف معلقا على شحنات الأسلحة المحتملة لسيول إلى كييف: "بالتأكيد أي إمدادات أسلحة ستعني ضمنا مشاركة معينة في هذا الصراع".

 

وأكد بيسكوف، أن كوريا الجنوبية اتخذت موقفا عدائيا تجاه روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، والإعلان عن إمدادات الأسلحة المحتملة هو استمرار لتلك السياسة.‏

 

وتابع: ‏"لا يوجد شيء جديد هنا، سواء من حيث العقوبات أو أشياء أخرى، للأسف اتخذت سيول موقفا غير ودي تماما في هذه القصة، وهذا استمرار وبطبيعة الحال، ستبذل محاولات لجر المزيد من البلدان بشكل متزايد مباشرة إلى هذا الصراع".‏

 

‏وفي وقت سابق، لم يستبعد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، في مقابلة مع رويترز، أن توافق سول على تزويد أوكرانيا بالأسلحة إذا كان هناك تهديد خطير لسكانها أو إذا انتهكت قوانين الحرب بشكل صارخ.‏

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