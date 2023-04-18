أول تعليق من روسيا على تصريحات أوكرانيا بشأن استعادة شبه جزيرة القرم

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات نظام كييف حول عودة شبه جزيرة القرم هي صراعات ديماجوجية وأوكرانية يجب حلها على أساس مبدأ عدم تجزئة الأمن.

وقال لافروف: "دعونا نتذكر التصريحات الأخيرة لممثلي نظام زيلينسكي، الذين طالبوا بعودة شبه جزيرة القرم، وهددوا، أو بالأحرى وعدوا، ووعدوا بفرح أنه بمجرد حدوث ذلك، سوف يدمرون اللغة الروسية والثقافة الروسية في شبه جزيرة القرم و جعل الثقافة الأوكرانية والعالمية تهيمن هناك".

وأضاف أن “مثل هذه الانكسارات تحدث في الثقافة العالمية. لقد رأينا بالفعل، وأنا مقتنع بأن هذه التصريحات الديماجوجية مفهومة، والغرض منها ومعناها مفهوم، واليوم تحدثنا لصالح حل الوضع الأوكراني، وأي صراعات أخرى موجودون في العالم".

وتابع قائلا: "لسوء الحظ، يتم الحفاظ عليهم بأعداد ضخمة، بناءً على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن المساواة في السيادة بين الدول، على أساس مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة على نطاق عالمي، عندما لا ينبغي لأي دولة تعزيز وأشار لافروف إلى أن أمنه على حساب الاخرين يشكل تهديدا لأي شخص".