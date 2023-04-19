60 غارة جوية في 24 ساعة.. الجيش الأوكراني يواجه هجوما روسيا عنيفا

قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت 60 غارة جوية في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار القتال العنيف في شرق أوكرانيا، لا سيما في وحول مدينة باخموت الشرقية المحاصرة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وشن الروس خلال اليوم الماضي أربعة هجمات بالصواريخ و 60 ضربة جوية.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني بذلك، في تحديث للأوضاع صباح الأربعاء.

وأضافت أن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية صدت أكثر من 60 هجومًا روسيًا في مناطق على الجبهة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومضى الجيش ليقول إن روسيا كانت في موقف دفاعي في منطقة زابوريجيا ومناطق التعدين في منطقة خيرسون .

كما قالت القوات الجوية الأوكرانية إن القوات الروسية شنت هجوماً ليلاً على مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية من طراز "شاهد".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية: "هذه المرة ، دمر جنود لواء أوديسا الصاروخي المضاد للطائرات التابع للقيادة الجوية الجنوبية 10 من أصل 12 طائرة بدون طيار من طراز شاهد - 131 كاميكازي".

وأضافت القيادة العملياتية الجنوبية في أوكرانيا أن إحدى الطائرات بدون طيار أصابت منشأة ترفيهية مما تسبب في نشوب حريق ، ولكن تم إخماده بسرعة. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.