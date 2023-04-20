هل تغيرت النهاية.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل جعفر العمدة.. فيديو

حل الفنان ماجد المصري ضيفا على صدى البلد للحديث عن شخصية زيدان التى جسدها ضمن احداث مسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

وتطرق ماجد المصرى خلال الندوة عن كثير من الموضوعات الهامة حول شخصيته وكواليس التعاون مع العوضي وياسمين عبد العزيز.

كما تطرق ماجد المصري خلال الندوة عن المسلسلات التى كان حريق على متابعتها وكان على رأسها مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان.

وقال ماجد المصري فى بداية الحلقات كان هناك حالة من الاستغراب بسبب سن محمد والديكورات المختلفة، إلا بعد ذلك كنت من أشد المتابعين للمسلسل ولن أترك حرف أو مشهد دون مشاهدته وأحب أن أبارك لهما على هذا النجاح سواء المخرج محمد سامي أو الفنان محمد رمضان.

وعن رأيه فى تغير محمد سامي لنهاية جعفر العمدة أكد أن المخرج له كل الحق فى تغير النهاية أو وضع مشهد يراه من وجه نظر يفيد الدراما الخاصة بأحداث المسلسل.



تكريم ماجد المصري فى صدى البلد

حل الفنان ماجد المصري ضيفا على صدى البلد للاحتفال بنجاح شخصية زيدان التى يجسدها ضمن أحداث مسلسل ضرب نار.



وتحدث ماجد المصري خلال الندوة التى أقيمت مساء أمس الأثنين في صدى البلد عن تفاصيل الشخصية واستعداده لها، مؤكدا أن شخصية زيدان من أصعب الشخصيات التى قدمها الفترة الأخيرة وذلك لكونها شخصية مركبة ولها تفاصيل وأبعاد نفسية ومن الصعب الحكم عليها.



وأشار المصري أن شخصية زيدان أرهقته نفسيا لما بها من تقلبات طوال أحداث المسلسل لكونه شخصية محيرة لا أحد يستطع الحكم عليه سواء بأنه شخص سوى أو غير ذلك.



كما أوضح أيضا ماجد المصري عن كواليس تعاونه مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز مؤكدا أن كواليس العمل كانت تشهد الكثير من التعاون بينهما، خاصة فى المشاهد التى تجمعه بياسمين عبد العزيز، قائلا: أنا مشوفتش فى طيبة ياسمين عبد العزيز فى حياتي ولا فى احترامها لشغلها.

