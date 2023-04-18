أرهقتني نفسيا.. ماجد المصري يتحدث عن شخصية زيدان في ضرب نار

حل الفنان ماجد المصري ضيفا على صدى البلد للاحتفال بنجاح شخصية زيدان التى يجسدها ضمن أحداث مسلسل ضرب نار.



وتحدث ماجد المصري خلال الندوة التى أقيمت مساء أمس الأثنين في صدى البلد عن تفاصيل الشخصية واستعداده لها، مؤكدا أن شخصية زيدان من أصعب الشخصيات التى قدمها الفترة الأخيرة وذلك لكونها شخصية مركبة ولها تفاصيل وأبعاد نفسية ومن الصعب الحكم عليها.



وأشار المصري أن شخصية زيدان أرهقته نفسيا لما بها من تقلبات طوال أحداث المسلسل لكونه شخصية محيرة لا أحد يستطع الحكم عليه سواء بأنه شخص سوى أو غير ذلك.



كما أوضح أيضا ماجد المصري عن كواليس تعاونه مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز مؤكدا أن كواليس العمل كانت تشهد الكثير من التعاون بينهما، خاصة فى المشاهد التى تجمعه بياسمين عبد العزيز، قائلا: أنا مشوفتش فى طيبة ياسمين عبد العزيز فى حياتي ولا فى احترامها لشغلها.





أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.