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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات.. وتعليمات عاجلة للإدارات بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تعليمات عاجلة للادارات التعليمية بشأن تغيير المسمي الوظيفي للمعلمين
أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات عاجلة بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

تفاصيل خطة وزارة التعليم للتوسع في المدارس المصرية اليابانية
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ التوسع في المدارس المصرية اليابانية ، تنفيذا للتوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية .

رغم تعذر الرؤية بمرصد حلوان| كواليس 27 دقيقة استطلعت هلال عيد الفطر المبارك 2023
أعلنت دار الإفتاء منذ قليل، نتيجة استطلاع رؤية هلال عيد الفطر المبارك 2023، وجاء ذلك بعد قيام مجموعة من لجان تقصي الرؤية لمعرفة إذا ما كان قد شوهد هلال شهر شوال أم لا، وتحرت معظم الدول العربية هلال شهر شوال اليوم واستطلعت هلال عيد الفطر 1444هـ.

5 مهام أساسية.. لمذا لجأت التعليم لـ12 مشرفا يابانيا بـ 22 مدرسة مصرية؟
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم استقدام عدد (12) مشرفا يابانيا للعمل بمشروع المدارس المصرية اليابانية .

صلاة عيد الفطر.. تعرف على أول وآخر مدينة مصرية تقيمها
اقترب موعد أداء صلاة عيد الفطر ويتساءل الكثيرون عن مواعيد إقامة صلاة العيد وهل هى موحدة التؤقيت فى جميع المدن المصرية.

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات
بعد انتهاء آخر أيام شهر رمضان المبارك ، يستعد الشعب المصري لاستقبال عيد الفطر بعد ساعات قليلة ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" موعد إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات جمهورية مصر العربية ، وكذلك أول واخر المحافظات التي ستؤدي الصلاة، وفقا للحسابات التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

 

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أخبار التعليم| من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات.. وتعليمات عاجلة للإدارات بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

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