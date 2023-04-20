من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات

بعد انتهاء آخر أيام شهر رمضان المبارك ، يستعد الشعب المصري لاستقبال عيد الفطر بعد ساعات قليلة ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" موعد إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات جمهورية مصر العربية ، وكذلك أول واخر المحافظات التي ستؤدي الصلاة، وفقا للحسابات التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وجاءت مواعيد صلاة العيد بمحافظات الجمهورية كالاتي :-

وقت صلاة عيد الفطر بالقاهرة والجيزة

تأتي "طابا" أول الأماكن التي تؤدي صلاة عيد الفطر ، حيث يحين موعد الصلاة في تمام الساعة الخامسة و33 دقيقة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، ثم يحين وقت صلاة العيد بمحافظات القاهرة والجيزة طنطا وبنها وكفر الشيخ وأسوان في تمام الساعة الخامسة و47 دقيقة، بينما تأتي في محافظتي الجيزة وشبين الكوم في تمام الساعة الخامسة و37 دقيقة .

ويحين وقت صلاة عيد الفطر في سانت كاترين في تمام الساعة الخامسة و28 دقيقة ، وفي شلاتين في الساعة الخامسة و29 دقيقة، وفي بور سعيد والطور الغردقة في الساعة الخامسة و30 دقيقة صباحا ، وفي السويس والاسماعلية في تمام الساعة الخامسة و31 دقيقة ، وفي محافظة المنصورة في تمام الساعة الخامسة و34 دقيقة صباحاً ، وفي الزقازيق في الساعة الخامسة و35 دقيقة .

ويحين وقت صلاة عيد الفطر في تمام الساعة الخامسة و39 دقيقة بـ دمنهور وبني سويف سوهاج، وفي الخامسة و40 دقيقة في الغردقة والطور، وفي تمام الساعة الخامسة و51 دقيقة في الاسكندرية المنيا وأسيوط، بينما تحين في أبو سنبل في الخامسة و54 دقيقة، الخارجة في الساعة الخامسة و56 دقيقة .

موعد صلاة عيد الفطر 2023 فى القاهرة والمحافظات

وسيكون موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جميع المحافظات كما يلي:

القاهرة 5:47

الجيزة 5:47

الإسكندرية 5:51

بورسعيد 5:42

السويس 5:42

العريش 5:36

الطور 5:40

سانت كاترين 5:38

طابا 5:33

شرم الشيخ 5:38

دمنهور 5:49

طنطا 5:47

المنصورة 5:46

الزقازيق 5:46

بنها 5:47

شبين الكوم 5:48

كفر الشيخ 5:47

الفيوم 5:50

بنى سويف 5:49

المنيا 5:51

أسيوط 5:51

سوهاج 5:49

قنا 5:46

أسوان 5:47

أبو سمبل 5:54

مرسى مطروح 6:02

الغردقة 5:40

الخارجة 5:56

واستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية رؤية هلال عيد الفطر 2023 الآن، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال 1444هـ، وإعلان موعد أول أيام عيد الفطر من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور أمير حسين حسن أستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، أنه تعذر رؤية هلال عيد الفطر داخل لجنة مرصد حلوان، ما يعنى أن غداً هو آخر أيام شهر رمضان 1444هـ ويوم السبت 22 أبريل هو أول أيام عيد الفطر، وتم إبلاغ المفتى وننتظر قراره لأنه هو من يعلن الرؤية الشرعية ويحدد مواعيد بداية الشهور العربية.

وأشار إلي أن السبب في تعذر رؤية هلال عيد الفطر المبارك 2023 داخل معهد البحوث الفلكية ومرصد حلوان، بسبب وجود سحب ملوثات تعوق رؤية الهلال، مؤكداً أنه من الوارد رؤية هلال شهر رمضان من خلال أى من لجان الرصد الموجودة والمنتشرة داخل محافظات مصر.

ولفت الدكتور أمير حسين حسن، إلي أن دار الإفتاء هى الجهة المنوطة عن إعلان بداية شهر شهر شوال (بداية عيد الفطر) وباقي الشهور العربية، وأن المركز يقدم لها المشورة عن طريق الرصد والحسابات الفلكية التى يعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، مشيرا إلى أن منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية هلال شهر عيد الفطر هو الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية.

أعلنت دار الإفتاء منذ قليل، نتيجة استطلاع رؤية هلال عيد الفطر المبارك 2023، وجاء ذلك بعد قيام مجموعة من لجان تقصي الرؤية لمعرفة إذا ما كان قد شوهد هلال شهر شوال أم لا، وتحرت معظم الدول العربية هلال شهر شوال اليوم واستطلعت هلال عيد الفطر 1444هـ.

وجاءت نتيجة استطلاع رؤية هلال عيد الفطر 2023، تأكيدا للحسابات الفلكية والتي كانت أعدت من قبل رؤية الهلال، حيث أكدت دار الإفتاء أنه تم استطلاع هلال شهرِ شوال بعد غروب شمس اليوم، أنه قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شوال لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا (عيد الفطر).