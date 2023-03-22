الحسابات الفلكية تتوافق مع الرؤية البصرية.. وتؤكد أن غدا هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان 2023

البحوث الفلكية: هلال شهر رمضان ولد بعد الرؤية الشرعية

البحوث الفلكية: الرؤية البصرية اكدت الحسابات الفلكية حيث لم يرى الهلال

البحوث الفلكية: ولادة الهلال بعد غروب الشمس لا يعتد بيه لانه يبجب أن يولد قبل غروب الشمس

أعلنت دار الإفتاء المصرية منذ قليل نتيجة إستطلاع رؤية هلال رمضان 2023، وجاء ذلك بعد قيام مجموعة من لجان تقصي الرؤية لمعرفة إذا ما كان قد شوهد هلال شهر الصيام أم لا، وتحرت معظم الدول العربية هلال شهر رمضان اليوم ومن ضمن البلاد التي استطلعت هلال شهر رمضان 1444هـ مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات حيث بدء شهر شعبان 1444هـ في تلك الدول يوم 21 فبراير.

وجاءت نتيجة إستطلاع رؤية هلال رمضان 2023، تأكيدا للحسابات الفلكية والتي كانت قد أعدت من قبل رؤية الهلال، حيث أكدت دار الإفتاء أنه تم استطلعَ هلال شهرِ رمضان بعد غروب شمس اليوم، أنه قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا.

وكان قد قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فستكون رؤية هلال رمضان اليوم مستحيلة، بسبب غروب القمر قبل الشمس، ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، حيث يولد هلال شهر رمضان 2023 اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.

وأضاف القاضي، أن عند ساعة رؤية هلال رمضان يلاحظ أن الهلال لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس في مدينة القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية، وسوف يغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس في القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 11 دقيقة)، وبالتالي سنكمل عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على أن قرار بداية شهر رمضان والشهور العربية بشكل عام في أيد مفتي الديار المصرية، مشيرا إلى أن منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية هلال شهر رمضان هو الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية، فدار الإفتاء المصرية تستعين بالحسابات الفلكية من أجل معرفة إحداثيات الهلال لعمل رؤية صحيحة لا تتمكن منها التهم أي لا تختلف مع العلم والحساب الفلكي الموثوق فيه.

مواعيد رمضان في الدول العربية

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهلال الجديد لشهر رمضان يلاحظ أنه لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس اليوم في مدينة القاهرة و في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق، وفي القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 11 دقيقة).

وأوضح، أنه القمر يغرب قبل غروب شمس اليوم بمدد تتراوح بين (3 - 16 دقيقة) في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، وفي لاجوس يغرب القمر مع غروب الشمس.

واستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية رؤية هلال رمضان 2023 منذ قليل، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان 1444هـ، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

تعذر رؤية هلال شهر رمضان … وغدا المتمم لشعبان

وقال الدكتور أمير حسين حسن، أستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، أنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان، داخل لجنة مرصد حلوان، ما يعنى أن غداً هو أخر أيام شهر شعبان 1444هـ ويوم الخميس 23 مارس هو أول أيام شهر رمضان، تم إبلاغ المفتى وننتظر قراره لأنه هو من يعلن الرؤية الشرعية.

الخميس أول ايام شهر رمضان .. والقرار الأخير للمفتي

وأشار الاستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر رمضان سوف يولد في تمام الساعة السابعة و24 دقيقة مساءً، أي بعد غروب شمس اليوم، وأن الرؤية البصرية أكدت الحسابات الفلكية حيث لم يرى الآن الهلال الآن، وان ولدت الهلال بعد غروب الشمس فلا يعتد بيه لأنه يبجب أن يولد قبل غروب الشمس بفترة زمنية لأ تقل عن أربع ساعات ثم يظل فترة مكث تسمح برؤيته رؤية العين لا تقل عن 8 دقائق.

ولفت الدكتور أمير حسين حسن، إلى أن دار الإفتاء هى الجهة المنوطة عن إعلان بداية شهر رمضان وباقي الشهور العربية، وأن المركز يقدم لها المشورة عن طريق الرصد والحسابات الفلكية التى يعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، مشيرا إلى أن منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية هلال شهر رمضان هو الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية.

أعلن مرصد تمير في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم لافتا إلى أنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي سدير و تمير، وفقا للعربية.

وأعلن المرصد السعودي أن يوم غد الأربعاء المكمل لشهر شعبان بعد استحالة رؤية هلال شهر رمضان عند غروب الشمس اليوم الثلاثاء، لأن الهلال سيولد بعد الغروب عند الساعة الـ 8:25 مساءً.

من جانبه، قال رائي الأهلة نخيلان الشمري من مرصد حائل، إن رؤية هلال شهر رمضان اليوم الثلاثاء من حائل صعبة جداً، مشيرا إلى أن يوم غد الأربعاء ستكون رؤية الهلال واضحة.