صلاة عيد الفطر.. تعرف على أول وآخر مدينة مصرية تقيمها

اقترب موعد أداء صلاة عيد الفطر ويتساءل الكثيرون عن مواعيد إقامة صلاة العيد وهل هى موحدة التؤقيت فى جميع المدن المصرية.

وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 بجميع المحافظات، وأول وأخر المحافظات التي ستؤدي الصلاة، وفقا للحسابات التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وتختلف توقيت صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظات جمهورية مصر العربية، عدة دقائق بحسب كل محافظة، وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر 2023 أول وآخر المدن المصرية ونستعرضها لكم في موقع صدى البلد.

أول مدينة مصرية تصلي صلاة عيد الفطر

وطبقا الحسابات فإن أول المحافظات التى سوف تؤدي صلاة عيد الفطر المبارك هي :

مدينة "طابا" حيث يحين موعد الصلاة في تمام الساعة الخامسة و33 دقيقة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

آخر مدينة مصرية تصلي صلاة عيد الفطر

وتأتى مدينة السلوم كآخر المدن المصرية التي تؤدي صلاة عيد الفطر في تمام الساعة السادسة و10 دقيقة صباحاً.

أعلنت دار الإفتاء منذ قليل، نتيجة استطلاع رؤية هلال عيد الفطر المبارك 2023، وجاء ذلك بعد قيام مجموعة من لجان تقصي الرؤية لمعرفة إذا ما كان قد شوهد هلال شهر شوال أم لا، وتحرت معظم الدول العربية هلال شهر شوال اليوم واستطلعت هلال عيد الفطر 1444هـ.

وجاءت نتيجة استطلاع رؤية هلال عيد الفطر 2023، تأكيدا للحسابات الفلكية والتي كانت أعدت من قبل رؤية الهلال، حيث أكدت دار الإفتاء أنه تم استطلاع هلال شهرِ شوال بعد غروب شمس اليوم، أنه قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شوال لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا (عيد الفطر).