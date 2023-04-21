في أول أيام العيد.. توزيع هدايا وبالونات وفقرات غنائية بمراكز شباب الأقصر

شهدت مراكز شباب محافظة الأقصر، إقبالا كبيرا من المواطنين في اول ايام العيد تحت شعار العيد احلي بمراكز الشباب وتستمر الفعاليات طوال أجازه العيد وقد وجه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة الشبابية والرياضية داخل الهيئات، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديريه الشباب والرياضة بالأقصر.

تتضمن الاحتفالية خلال أيام عيد الفطر المبارك ، العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة، والتي تشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال ، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

كما أكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على إتاحة كافة إمكانيات مراكز الشباب بالمحافظة وإقامة مسابقة فنية وثقافية ورياضية للشباب وتوزيع الهدايا على الأطفال والتأكيد على مشاركة قادرون باختلاف في جميع الأنشطة وذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب ومديري الإدارات الفرعية.

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