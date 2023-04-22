تحارب الاكتئاب والتعب الأبرز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الأسماك في العيد؟

مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الأسماك بمختلف أنواعها وطرق طهيها الشهية واللذيذة.



تعتبر الأسماك مصدرًا غذائيًا مهملاً لكثير من الأشخاص، هناك العشرات من أصناف الأسماك ذات النكهات المتنوعة وأنماط الطهي التي تناسب أي ذوق.



يعد تناول الأسماك بديلاً رائعًا لتناول اللحوم الحمراء بالأخص خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتوفر الأسماك مجموعة واسعة من الفوائد الصحية من صحة القلب إلى تحسين أعراض الاكتئاب.



فوائد تناول الأسماك



يمكن أن توفر الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية في الأسماك فوائد صحية كبيرة، فيتامين ب 12 الموجود في الأسماك ضروري لنمو خلايا الدم الحمراء السليمة ، وتكاثر الحمض النووي ، ووظيفة الأعصاب، يرتبط تناول ما يكفي من فيتامين ب 12 بانخفاض خطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب، يرتبط نقص فيتامين ب 12 أيضًا بمشاكل مثل التعب المزمن وفقر الدم.



تشمل الفوائد الصحية الأخرى للأسماك ما يلي:

-تحسين صحة الدماغ

الأسماك غنية بنوع من الدهون يعرف باسم أحماض أوميغا الدهنية، هذه الدهون مهمة للحفاظ على صحة الدماغ، يرتبط انخفاض مستوى أحماض أوميغا 3 الدهنية في الدم بتسريع شيخوخة الدماغ ، بما في ذلك أعراض مثل فقدان الذاكرة وضعف الإدراك في الواقع ، تم ربط هذه المستويات المنخفضة من أحماض أوميغا الدهنية بانكماش الدماغ أثناء الشيخوخة.

-انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب

كما تم ربط أحماض أوميغا الدهنية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، يبدو أن أحماض أوميغا 3 الدهنية مرتبطة بالوقاية من أمراض القلب التاجية والحد منها عند تناولها بانتظام، تعمل هذه الأحماض الدهنية على تقليل البلاك التاجي ، وخفض مستويات الدهون الثلاثية ، ويمكن أن تساعد أيضًا في تقليل ضغط الدم.

-انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب

يمكن أن تستفيد الصحة العقلية أيضًا من أحماض أوميغا الدهنية، ترتبط الأحماض الدهنية أوميغا 3 ارتباطًا وثيقًا بتقليل أعراض الاكتئاب، ارتبطت أحماض أوميغا الدهنية بزيادة فعالية بعض الأدوية المضادة للاكتئاب ، ربما لأن هذه الدهون تساعد عقلك على العمل بكفاءة أكبر.

المصدر: webmd

