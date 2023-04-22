تجديد حبس عامل شرع في قتل آخر بسوهاج

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عامل في العقد الثاني من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر إطلاقه النيران على آخر عشريني، حيث أصابه بطلق ناري بالساق اليُسرى بعرابة أبو الدهب في سوهاج.

وأصيب عامل في منتصف العقد الثالث من العُمر، بطلق ناري بالساق اليُسرى، على يدي عامل في نهاية العقد الثاني من العُمر؛ إثر خلافات مالية قائمة فيما بينهما، وذلك أثناء تواجدهما بعرابة ابو الدهب بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو “أحمد. ج”، 24 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز المراغة، مصابا بطلق ناري بالساق اليسرى.

بالانتقال والفحص، وبسؤاله اتهم المدعو “عمر. ع”، 18 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته حال تواجدهما بناحية عرابة أبو دهب، ما أدى لإصابته المُشار إليها، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة عبارة عن فرد محلي الصنع، بإرشاده، وأقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم، عقب حبسهما 4 أيام ثم تجديدها 15 يومًا ثم تجديدها مرة أخرى 15 يومًا.