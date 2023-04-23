نشرة المرأة والصحة| فيديو لرانيا يوسف في الجيم يشعل السوشيال ميديا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الرنجة والكحك في العيد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
شاهد | فيديو لرانيا يوسف في الجيم يشعل السوشيال ميديا
نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو لها علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك أثناء قيامها بالتمارين الرياضية التي تمارسها للحفاظ علي جسمها.
تحذير هام.. أعراض لا تتجاهلها تظهر على جسمك إذا تناولت رنجة مصابة بالديدان
حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري ، من تناول الرنجة إلا بعد شويها، وذلك لتفادي دودة الرنجة، حيث أنها دودة تشبه الشعر أو الفتل ويتم تسميها بالهييرنج او الدودة الشعرية، وهي تظهر في الرنجة الفاسدة المعروضة في الشارع أو في صناديق خشب دون تغليف جيد وعرضة للحر والتراب و الذباب
ماذا يحدث للجسم عند تناول الرنجة والكحك في العيد بنفس اليوم
تناول الكحك والرنجة في العيد من أبرز العادات للمسلمين للمسلمين قد أكد الدكتور الصيدلي ممدوح الحقني علي صفحته الشخصية اضرار الكحك والبسكوت والرنجة في العيد.
بعد تسمم أسرة كاملة.. 3 طرق سهلة للتمييز بين اللحم السليم والفاسد
يمكن التمييز بين اللحوم الفاسدة واللحوم الصحية من خلال الانتباه إلى مظهر اللحوم، ومن الممكن التأكد من مستوى صحة اللحوم من خلال الانتباه إلى خصائصها ، مثل لونها ورائحتها وملمسها.