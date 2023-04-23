أحلى ما في الحياة.. روجينا نهنئ ابنتها بعيد ميلادها

هنأت الفنانة روجينا ابنتها بعيد ميلادها ونشرت صور لهم عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادلالصوروالفيديوهات انستجرام.

وعلق روجينا علي الصور:"كل سنة وانتى قلبى كل سنة وانتى احن واطيب قلب في الدنيا كل سنة وانتى بتحققى كل احلامك في الدراسةوفى التمثيل يا احلى بوسى كل سنة وانتي ومايا اكل الحياة واحلى مافى الحياة".

تفاصيل مسلسل ستهم

مسلسل "ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ،وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له فيالدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.