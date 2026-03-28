مكتب التحقيقات الفيدرالي يحبط محاولة اغتيال ناشطة أمريكية فلسطينية

أعلنت الناشطة الأمريكية من أصل فلسطيني نيردين كسواني أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أحبط هجومًا مزعومًا بعبوات ناسفة كان يستهدف منزلها في نيويورك.

و أفاد زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك بأن المشتبه به عضو في فرع من رابطة الدفاع اليهودية، مؤكدًا أن هذه المعلومات تستند إلى مجريات التحقيقات، في ظل متابعة أمنية مكثفة للقضية.

وفي سياق آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا كشافة "الرسالة الإسلامية" اللبنانية التابعة لحركة "أمل" اليوم السبت إلى 15 شخصا بعد مقتل 5 مسعفين في غارة إسرائيلية على بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان.



و ارتفع إجمالي عدد القتلى في صفوف الكشافة إلى 15 قتيلا، فيما تجاوز عدد الجرحى 50 مصابا منذ فجر اليوم، و ذلك في تصعيد جديد للخسائر البشرية في خضم المواجهات بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي.

ومن جهة أخرى، قالت وسائل إعلام فلسطينية أنه مضى شهر كامل على إغلاق المسجد الأقصى المبارك من قبل سلطات الاحتلال بحجة حالة الطوارئ وظروف الحرب والعدوان الذي يشنه الاحتلال على إيران وهو ما صار يهدد بتغير في قواعد السيطرة على أهم المعالم الإسلامية.

ويسعى الصهاينة لتغيير الأوضاع في المدينة القديمة بالقدس المحتلة وتهويدها لصالحهم دونًا عن المسلمين والمسيحيين، وهدم الحرم القدسي لبناء الهيكل المزعوم.