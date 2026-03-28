الشرطة الإيرانية : قتل 5 واعتقال آخرين بخلية إرهابية أمريكية إسرائيلية

أفادت الشرطة الإيرانية بقتل 5 أشخاص واعتقال آخرين تابعين لخلية إرهابية مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة في خوزستان جنوب غربي البلاد.

و من جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بتوقف الإنتاج في مصنع كبير للصلب في إيران عقب استهدافه بضربات ضمن الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن بيان لشركة الصلب في محافظة خوزستان بجنوب غرب البلاد، أن "خطوط الإنتاج في المصنع تمّ إيقافها" بعد تضرر وحدات إنتاج ومنشآت في ضربات الجمعة.

و في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ضربات الجمعة طالت مصنع خوزستان، ومصنعا يعود لشركة "مباركه" في أصفهان (وسط)، وهما من الأكبر في البلاد.