عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للمبيت - الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ محافظ بنى سويف بعيد الفطر المبارك

الكنيسة تهنئ محافظ
الكنيسة تهنئ محافظ بنى سويف بعيد الفطر المبارك

زار صاحبا النيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف والأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا وبرفقتهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين مبنى محافظة بني سويف وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والقيادات الأمنية ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.
من ناحية أخرى، نظمت لجنة العلاقات العامة التابعة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الارثوذكسية، زيارة لأعضائها للعاصمة الإدارية الجديدة، لتعريف اعضائها بالمشروعات الجديدة وحجم التطوير خلال السنوات الماضية .
جاءت هذه الزيارة فى ختام مؤتمر لجنة العلاقات العامة ومقررها نيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة ،الذى عقد ببيت المؤتمرات " سان مارك " بالخطاطبة فى ضيافة القمص داود لمعى كاهن كنيسة مصر الجديدة ، تحت عنوان " التحديات المعاصرة بالمجتمع المصرى "، بحضور ممثلين عن جميع الايبارشيات التابعة للكنيسة بجميع المحافظات.
وشاركت كل ايبارشية بخمسة أعضاء منهم كاهنين وثلاثة خدام بينهم سيدة، كما شارك لفيف من اساقفة الكنيسة من اعضاء اللجنة ومنهم نيافة الانبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ونيافة الأنبا أكلميندس اسقف عام قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والمنسق المساعد للجنة، ونيافة الانبا بسينتى اسقف ابنوب والفتح، وقام بالاشراف على تنسيق المؤتمر المهندس كامل ميشيل منسق لجنة العلاقات العامة وعضو مجلس الشيوخ ، كما شاركت الدكتوره نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة.
وبدأت الزيارة بتعريف الاعضاء بالمحاور الجديدة من خلال المرور بعدة محاور منها محور تحيا مصر ، ووصولا للعاصمة الادارية ، بزيارة " كاتدرائية ميلاد المسيح " ، التى تم بنائها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وشرح كاهن الكنيسة معلومات حول الكاتدرائية ، والعمل على بناء المقر البابوى الجديد بها قريبا.
وأشار نيافة الأنبا بيمن ان الرئيس السيسي اعلن عن بناء هذه الكاتدرائية الكبيرة فى اثناء زيارة للكاتدرائية بالعباسية فى قداس عيد الميلاد بعد ما اعلن عن اعمار الكنائس التى دمرت عقب فض اعتصام رابعة .
وتوجه اعضاء اللجنة بعد ذلك لتفقد معالم العاصمة ومشاهدة فندق" الماسة"، ثم توقف الاعضاء لتفقد " المركز الثقافى الاسلامى " ومسجد " مصر " حيث تم توضيح معالم بناء المركز و مسجد مصر الذى يعد من أكبر المساجد بالشرق الاوسط و مساحته 19100 مترا ، وايضا مشاهدة مسجد الفتاح العليم .
وتجول أعضاء اللجنة داخل الحى الحكومة وتفقد مبانى الوزارات حيث تم نقل بعضها بالاضافة إلى حى البنوك ، ومشاهدة القصر الرئاسى الذى يقع أمام " قوس النصر " والذى يطل على الحى الحكومى ، وايضا مشاهدة البرج الايقونى " اطول برج بافريقيا ، وحرص اعضاء اللجنة التقاط الصور بالمعالم المختلفة ، وابدى الجميع اعجابهم بمعالم العاصمة التى يشاهدها الكثير منهم لاول مرة ، والتأكيد على نقل تجربتهم لأبنائهم بالايبارشيات المختلفة فى اطار عمل اللجنة للتأكيد دورهم فى تعزيز الجانب الوطنى والمشاركة الوطنية .

عيد الفطر بني سويف الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا اسطفانوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك الأربعاء.. أعلى فائدة على شهادات الادخار بجميع البنوك

بعد مرتضى منصور.. من هو رئيس الزمالك الجديد؟| بروفايل

هدية الحكومة لأصحاب المعاشات.. زيادة 6% في المخصصات المالية بالموازنة الجديدة |تفاصيل

أخبار الأهلي.. كاف يصدم الأحمر قبل مواجهة الرجاء.. وشرط لخوض السوبر أمام الزمالك

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

بأمر الرئيس.. زيادة الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي لـ10.2 مليار جنيه بمعدل نمو 31.5%

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

ترشيحاتنا

غناء وطرب في السعودية| تركي آل الشيخ يطلق "جولة المملكة 2023".. موعد خاص مع هؤلاء النجوم

محمد رمضان: الأغاني بتاعتي مش راب ولا تراب وممكن بعد 40 سنة تبقي باسمي

فضل صيام الست من شوال وكم يساوي أجر اليوم الواحد؟ 10 فضائل ربانية للصائمين

تنذر بكارثة.. ظاهرة صادمة في جبال الألب

أتشرف بصداقته .. الفنان محمد رمضان يكشف علاقته بملك المغرب | فيديو

الحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة التعدى على الأراضي الزراعية بالتحايل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودتهما… 10 صور أثارت الجدل لـ نسرين طافش وزوجها

بفستان مكشوف.. هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة

دمية ضخمة تقتحم مباراة كرة قدم وتثير الرعب في البرازيل.. شاهد

لو بتتحرج.. كيفية التخلُّص من تعرُّق القدمَين

فيديو

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ