للمبيت - الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ محافظ بنى سويف بعيد الفطر المبارك

زار صاحبا النيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف والأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا وبرفقتهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين مبنى محافظة بني سويف وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والقيادات الأمنية ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

من ناحية أخرى، نظمت لجنة العلاقات العامة التابعة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الارثوذكسية، زيارة لأعضائها للعاصمة الإدارية الجديدة، لتعريف اعضائها بالمشروعات الجديدة وحجم التطوير خلال السنوات الماضية .

جاءت هذه الزيارة فى ختام مؤتمر لجنة العلاقات العامة ومقررها نيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة ،الذى عقد ببيت المؤتمرات " سان مارك " بالخطاطبة فى ضيافة القمص داود لمعى كاهن كنيسة مصر الجديدة ، تحت عنوان " التحديات المعاصرة بالمجتمع المصرى "، بحضور ممثلين عن جميع الايبارشيات التابعة للكنيسة بجميع المحافظات.

وشاركت كل ايبارشية بخمسة أعضاء منهم كاهنين وثلاثة خدام بينهم سيدة، كما شارك لفيف من اساقفة الكنيسة من اعضاء اللجنة ومنهم نيافة الانبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ونيافة الأنبا أكلميندس اسقف عام قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والمنسق المساعد للجنة، ونيافة الانبا بسينتى اسقف ابنوب والفتح، وقام بالاشراف على تنسيق المؤتمر المهندس كامل ميشيل منسق لجنة العلاقات العامة وعضو مجلس الشيوخ ، كما شاركت الدكتوره نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة.

وبدأت الزيارة بتعريف الاعضاء بالمحاور الجديدة من خلال المرور بعدة محاور منها محور تحيا مصر ، ووصولا للعاصمة الادارية ، بزيارة " كاتدرائية ميلاد المسيح " ، التى تم بنائها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وشرح كاهن الكنيسة معلومات حول الكاتدرائية ، والعمل على بناء المقر البابوى الجديد بها قريبا.

وأشار نيافة الأنبا بيمن ان الرئيس السيسي اعلن عن بناء هذه الكاتدرائية الكبيرة فى اثناء زيارة للكاتدرائية بالعباسية فى قداس عيد الميلاد بعد ما اعلن عن اعمار الكنائس التى دمرت عقب فض اعتصام رابعة .

وتوجه اعضاء اللجنة بعد ذلك لتفقد معالم العاصمة ومشاهدة فندق" الماسة"، ثم توقف الاعضاء لتفقد " المركز الثقافى الاسلامى " ومسجد " مصر " حيث تم توضيح معالم بناء المركز و مسجد مصر الذى يعد من أكبر المساجد بالشرق الاوسط و مساحته 19100 مترا ، وايضا مشاهدة مسجد الفتاح العليم .

وتجول أعضاء اللجنة داخل الحى الحكومة وتفقد مبانى الوزارات حيث تم نقل بعضها بالاضافة إلى حى البنوك ، ومشاهدة القصر الرئاسى الذى يقع أمام " قوس النصر " والذى يطل على الحى الحكومى ، وايضا مشاهدة البرج الايقونى " اطول برج بافريقيا ، وحرص اعضاء اللجنة التقاط الصور بالمعالم المختلفة ، وابدى الجميع اعجابهم بمعالم العاصمة التى يشاهدها الكثير منهم لاول مرة ، والتأكيد على نقل تجربتهم لأبنائهم بالايبارشيات المختلفة فى اطار عمل اللجنة للتأكيد دورهم فى تعزيز الجانب الوطنى والمشاركة الوطنية .