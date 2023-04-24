أخبار التوك شو| محمد رمضان يكشف علاقته بملك المغرب.. وظهور غريب لهذا الفنان مع رامي رضوان

تناولت برامج التوك شو العديد من الموضوعات الهامة والمميزة نرصد لكم أبرزها :

ياسر جلال: الدراما مبنية على الخطأ والخطيئة والبطل في نهاية العمل يتطهر

قال الفنان ياسر جلال إن دوره في مسلسل " علاقة مشروعة " عانى فيه كثيراً من جهد كبير خاصة أن كثيرين شككوا في أن العمل قد يسبب له أذى وكان هناك الكثيرين غير متحمسين للخطوة رغم أن لديه إيمان كلي وكامل بأن لديه رسالة قوية وهذا ما يحرص عليه في كافة الأدوار " .



ميمي جمال تكشف كواليس دورها في مسلسل علاقة مشروعة

قالت الفنانة ميمي جمال إن تجربة "علاقة مشروعة" هي الثانية التي تجمعها بالمخرج خالد مرعي في فيلم "لف ودوران".

هذا سبب اتجاهي للغناء.. محمد رمضان: المغني شعبيته 10 أضعاف الممثل..فيديو

أكد الفنان محمد رمضان، أن أغنية “نمبر1”، حققت نجاحا كبيرا، بسبب جمهوري، مشيرا إلى أن الأغنية نالت إشادة كبيرة.



الفنانة مي عمر : مش بحب الست خطافة الرجالة

كشفت الفنانة مي عمر تفاصيل دورها في مسلسل " علاقة مشروعة " أنها ترفض في الحياه الحقيقية ان تكون في دور بثينه او عاليا وعندما جائها الدور ابدت مخاوفها للفنان ياسر جلال قالئة : الست الي يتخطف راجل من بيته ولالاده مش بحبها وبكرهها وقلت لياسر في البداية الشخصية دي مش هتتحب وهيكرهوها لكن أقنعني بضرورة تغير الادوار ".

ظهور غريب للفنان محمد ثروت مع رامي رضوان.. فيديو

كشف الفنان محمد ثروت، كواليس دوره في مسلسل "١٠٠٠ حمد الله على السلامة" الذي عرض في شهر رمضان ونال إعجاب الكثير من المشاهدين.



هدى الإتربي: خالد يوسف هو من رشحني لـ مسلسل سره الباتع| فيديو

أكدت الفنانة هدى الإتربى، أن المخرج خالد يوسف هو من رشحها للمشاركة في مسلسل “سرة الباتع”، مشيرة إلى أن العمل مع المخرج خالد يوسف كان حلم بالنسبة لى وكانت هناك رهبة عند مقابلته.



يسرا: المشاركون بـ 1000 حمدالله على السلامة قدموا مجهودا غير عادي |فيديو

كشفت الفنانة يسرا كواليس دورها في مسلسل "١٠٠٠ حمد الله علي السلامة" الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك.



عمرو يوسف: شخصية الرائد نور صلاح العزب في مسلسل الكتيبة 101 مرهقة

أكد الفنان عمرو يوسف، أنه لا يوجد غيرة بيني وبين الفنان أسر ياسين، في مسلسل “الكتيبة 101"، ممشيرا إلى أن التعاون في العمل كان واضحا، ومحستش بأي غيرة".



انتصار تروي لأول مرة تفاصيل موقف كوميدي لها مع الفنان أحمد آدم

كشفت الفنانة إنتصار عن موقف كوميدي، قام به الفنان أحمد أدم، قائلة ، “أحمد ادم اتصل وكنت في مهرجان بالمغرب، وظل معي على الهاتف لمدة نصف ساعة، ، وقولتله أقفل أنت بتتكلم دولي”.



يسرا اللوزي: سعيدة بلقب أم البنات.. وتعرضت للاكتئاب بعد وفاة والدي

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها توافق على عمل البطولات الجماعية فى الأعمال الفنية على حسب الدور، معربة عن سعادتها بلقب “أم البنات”، ولا تتمنى إنجاب أولاد.

