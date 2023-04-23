يسرا: المشاركون بـ 1000 حمدالله على السلامة قدموا مجهودا غير عادي |فيديو

كشفت الفنانة يسرا كواليس دورها في مسلسل "١٠٠٠ حمد الله علي السلامة" الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت "يسرا" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائيه، أن تم الإنتهاء من تصوير هذا المسلسل بعد منتصف شهر رمضان بأيام قليلة، مشيرة إلى أن العمل الدرامي يعد إنجازا.

وتابعت الفنانة يسرا، أن معظم المشاهد داخل مسلسل ١٠٠٠ حمد الله علي السلامة كانت تصور في الخارج، موضحة "اتخضيت من التغيير اللي شوفته في الفيوم وشوفت مجهود غير عادي من جميع المشاركين في هذا العمل الفني الرائع".