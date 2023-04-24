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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفقة زوجها.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

مي عمر
مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت مي في الصور بإطلالة متميزة رفقة زوجها المخرج محمد سامي.

كشف محمد سامي، عن الأشياء التي جذبته في زوجته مي عمر، قائلا "أول حاجة لفت نظري في مي هو جمالها، وعندها حياء، ومعندهاش طباعمعينة وحشة في ستات، زي إنها مش حشرية ومش بتغير على كل حاجة، بتغير طبعا بس من غير ما تهزق نفسها وتزعل كل شوية، وبتعززقيمة زعلها وكلمتها. 

وأضاف “هي عارفة إن كل الفنانات اللي بصور معاهم هما إخواتي وصحابي، وآخر عملين بينا هي اشتغلتهم بعد ما اتحايلت عليها، عشانبتشوف إن إيه لازمتها نشتغل مع بعض مدام الناس بتتكلم علينا”.

مي عمر إطلالة الفنانة مي عمر

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