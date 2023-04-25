أخبار الفن| ماجد المصري يوجه رسالة لـ ليلى علوي.. تحول طبيب لممثل في مسلسل جعفر العمدة

ماجد المصري يوجه رسالة لـ ليلى علوي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها تحول طبيب لممثل في مسلسل جعفر العمدة، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

أثار الطبيب أحمد عبدالله، الجدل بعد ظهوره في مسلسل جعفر العمدة، خلال الموسم الدرامي الرمضاني، مع الفنان محمد رمضان.

كشفت النجمة ريم مصطفى عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، حيث نشرت صورا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تزامناً من الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا ناجحا الغردقة وسط حضور جماهيري غفير في ثالث أيام عيد الفطر.

فاجأت الفنانة أميمة طالب، الفنان عبادي الجوهر، في كواليس حفلهما الذي جمعهما ليلة أمس الأحد 23 أبريل، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات جلسات عيد الفطر المبارك.

شاركت الفنانة شريهان، متابعيها صوراً لابنتها خلال الاحتفال بعيد ميلادها، ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

كشف النجم ماجد المصري، عن إعجابه بالدويتو الذي جمع الفنانين ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، بعد نجاح مسلسل “اللي ملوش كبير”، ومن بعدها مسلسل “ضرب نار” هذا العام.

شارك الفنان حمادة هلال، منشوراً جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تحدث النجم ماجد المصري، عن كواليس مسلسل ضرب نار، قائلا: «أصعب حاجة في المسلسل بالنسبة لي انا شخصيا.. اني كنت احاول اوصل لقلوب الناس بالمعادلة الصعبة»، مشيرا إلى شخصية زيدان المركبة التي قدمها في المسلسل.

قال النجم ماجد المصري، أنه لا يوجد شخصية تاريخية بعينها، يرغب في تقديمها، مشيرا إلى أنه متعاقد على تقديم شخصية قائد الهكسوس خينزر في مسلسل الملك أحمس، الذي توقف إنتاجه.

كشف النجم السوري جهاد سعد، كواليس عمله في مسلسل ستهم، مع النجمة روجينا، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق نجاح فني كبير.