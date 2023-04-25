أخبار الفن| ماجد المصري يوجه رسالة لـ ليلى علوي.. تحول طبيب لممثل في مسلسل جعفر العمدة

ماجد المصري يوجه رسالة لـ ليلى علوي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها تحول طبيب لممثل في مسلسل جعفر العمدة، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
قصة تحول الطبيب أحمد عبدالله للتمثيل بمسلسل جعفر العمدة
أثار الطبيب أحمد عبدالله، الجدل بعد ظهوره في مسلسل جعفر العمدة، خلال الموسم الدرامي الرمضاني، مع الفنان محمد رمضان.
احتفالاً بالعيد.. ريم مصطفى تتألق بالأحمر في أحدث جلسة تصوير |شاهد
كشفت النجمة ريم مصطفى عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، حيث نشرت صورا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تزامناً من الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
صور جديدة من حفل عمرو دياب في الغردقة
أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا ناجحا الغردقة وسط حضور جماهيري غفير في ثالث أيام عيد الفطر.
أميمة طالب تفاجئ عبادي الجوهر في عيد ميلاده.. شاهد
فاجأت الفنانة أميمة طالب، الفنان عبادي الجوهر، في كواليس حفلهما الذي جمعهما ليلة أمس الأحد 23 أبريل، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات جلسات عيد الفطر المبارك.
بهذه الطريقة.. شيريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها| شاهد
شاركت الفنانة شريهان، متابعيها صوراً لابنتها خلال الاحتفال بعيد ميلادها، ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
"يلا يا لولا".. ماجد المصري يوجه رسالة لـ ليلى علوي
كشف النجم ماجد المصري، عن إعجابه بالدويتو الذي جمع الفنانين ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، بعد نجاح مسلسل “اللي ملوش كبير”، ومن بعدها مسلسل “ضرب نار” هذا العام.
نرجع للحقيقة.. حمادة هلال يمازح جمهوره بعد نجاح المداح| شاهد
شارك الفنان حمادة هلال، منشوراً جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
فى ندوة «صدى البلد» .. ماجد المصري: فيه ناس كانت بتدعي عليا بسبب دوري في ضرب نار
تحدث النجم ماجد المصري، عن كواليس مسلسل ضرب نار، قائلا: «أصعب حاجة في المسلسل بالنسبة لي انا شخصيا.. اني كنت احاول اوصل لقلوب الناس بالمعادلة الصعبة»، مشيرا إلى شخصية زيدان المركبة التي قدمها في المسلسل.
بعد توقف إنتاجه عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس
قال النجم ماجد المصري، أنه لا يوجد شخصية تاريخية بعينها، يرغب في تقديمها، مشيرا إلى أنه متعاقد على تقديم شخصية قائد الهكسوس خينزر في مسلسل الملك أحمس، الذي توقف إنتاجه.
جهاد سعد لـ صدى البلد: عيشت كالسجين في تحضيرات مسلسل ستهم
كشف النجم السوري جهاد سعد، كواليس عمله في مسلسل ستهم، مع النجمة روجينا، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق نجاح فني كبير.