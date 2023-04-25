بوجاتي تستعرض أقوى سيارتها خلال افتتاح مقرها الجديد في موناكو| صور

فتحت بوجاتي أبواب صالة عرضها الجديدة في موناكو، الواقعة في La Rascasse الشهير، أحد أكثر الزوايا شهرة في الفورمولا 1.

وللاحتفال بالافتتاح، عرضت شركة تصنيع السيارات الفرنسية، سيارة ميسترال الجديدة المذهلة؛ لاختيار ضيوف العلامة التجارية، وبالإضافة إلى ذلك، أتيحت لحضور الافتتاح، زيارة مجموعة سيارات أمير موناكو، حيث تم عرض “لا فواتير نوار” الوحيدة من نوعها في العالم، جنبًا إلى جنب مع شينتوديتشي و ديفو و تشيرون بور سبورت.

بوجاتي تستعرض أقوى سيارتها في إفتتاح مقرها الجديد

وقال هندريك مالينوفسكي، العضو المنتدب لشركة بوجاتي للسيارات: "تعتبر بوجاتي مناسبة طبيعية لإمارة موناكو ، حيث تقدم هيبة لا مثيل لها، وتميز ورفاهية خالدة يتوقعها عملاء هذه المنطقة، يسعدنا افتتاح مقرنا الجديد في موناكو؛ هذه هي الشوارع التي صنعها بوجاتي التاريخ منذ فترة طويلة ولم نكن نتخيل مكانًا أفضل لتكريم تراثنا الاستثنائي وارتباطنا بموناكو".

بوجاتي تستعرض أقوى سيارتها في إفتتاح مقرها الجديد

أنشأت بوجاتي وكالة مع Segond Automobiles Ground التي تعمل في موناكو منذ أكثر من 35 عامًا، تكمل صالة العرض الجديدة منشأة للصيانة والخدمة تشرف عليها أيضًا Segond Automobiles وتضم فريقًا من الفنيين المتخصصين الذين تم تدريبهم مباشرة من قبل بوجاتي في مولشيم، فرنسا.

بوجاتي تستعرض أقوى سيارتها في إفتتاح مقرها الجديد

أضاف المدير الإداري لمجموعة سيغوند للسيارات، ستيفان كولمارت: "تقع صالة عرض بوجاتي موناكو في واحدة من أكثر الأماكن الأوروبية المرغوبة وتقع في واحدة من أكثر المناطق شهرة في المدينة، إنه المكان المثالي الذي يمكن من خلاله الترحيب بالعملاء في عالم بوجات ، العلامة التجارية المشهورة بنجاحها في السباقات وبراعة تصنيعها الرائدة عالميًا، نحن فخورون للغاية بأن نكون جزءًا من شبكة بوجاتي، مع كل من صالة العرض ومركز ما بعد البيع، ونحن متحمسون حقًا للترحيب بالضيوف لنقدم لهم أقصى درجات التصميم والراحة والرفاهية".