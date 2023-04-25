عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي تستعرض أقوى سيارتها خلال افتتاح مقرها الجديد في موناكو| صور

بوجاتي تستعرض أقوى
بوجاتي تستعرض أقوى سيارتها في إفتتاح مقرها الجديد

فتحت بوجاتي أبواب صالة عرضها الجديدة في موناكو، الواقعة في La Rascasse الشهير، أحد أكثر الزوايا شهرة في الفورمولا 1.

وللاحتفال بالافتتاح، عرضت شركة تصنيع السيارات الفرنسية، سيارة ميسترال الجديدة المذهلة؛ لاختيار ضيوف العلامة التجارية، وبالإضافة إلى ذلك، أتيحت لحضور الافتتاح، زيارة مجموعة سيارات أمير موناكو، حيث تم عرض “لا فواتير نوار” الوحيدة من نوعها في العالم، جنبًا إلى جنب مع شينتوديتشي و ديفو و تشيرون بور سبورت.

بداية من 110 آلاف جنيه.. 5 سيارات اعتمادية بالسوق المصري| صور

نصائح ذهبية لتجهيز سيارتك لفصل الصيف

بوجاتي تستعرض أقوى سيارتها في إفتتاح مقرها الجديد

وقال هندريك مالينوفسكي، العضو المنتدب لشركة بوجاتي للسيارات: "تعتبر بوجاتي مناسبة طبيعية لإمارة موناكو ، حيث تقدم هيبة لا مثيل لها، وتميز ورفاهية خالدة يتوقعها عملاء هذه المنطقة، يسعدنا افتتاح مقرنا الجديد في موناكو؛ هذه هي الشوارع التي صنعها بوجاتي التاريخ منذ فترة طويلة ولم نكن نتخيل مكانًا أفضل لتكريم تراثنا الاستثنائي وارتباطنا بموناكو".

بوجاتي تستعرض أقوى سيارتها في إفتتاح مقرها الجديد

أنشأت بوجاتي وكالة مع Segond Automobiles Ground التي تعمل في موناكو منذ أكثر من 35 عامًا، تكمل صالة العرض الجديدة منشأة للصيانة والخدمة تشرف عليها أيضًا Segond Automobiles وتضم فريقًا من الفنيين المتخصصين الذين تم تدريبهم مباشرة من قبل بوجاتي في مولشيم، فرنسا.

بوجاتي تستعرض أقوى سيارتها في إفتتاح مقرها الجديد

أضاف المدير الإداري لمجموعة سيغوند للسيارات، ستيفان كولمارت: "تقع صالة عرض بوجاتي موناكو في واحدة من أكثر الأماكن الأوروبية المرغوبة وتقع في واحدة من أكثر المناطق شهرة في المدينة، إنه المكان المثالي الذي يمكن من خلاله الترحيب بالعملاء في عالم بوجات ، العلامة التجارية المشهورة بنجاحها في السباقات وبراعة تصنيعها الرائدة عالميًا، نحن فخورون للغاية بأن نكون جزءًا من شبكة بوجاتي، مع كل من صالة العرض ومركز ما بعد البيع، ونحن متحمسون حقًا للترحيب بالضيوف لنقدم لهم أقصى درجات التصميم والراحة والرفاهية".

بوجاتي تستعرض أقوى سيارتها في إفتتاح مقرها الجديد
بوجاتي لا فواتير نوار ديفو تشيرون تشيرون بور سبورت ميسترال الفورمولا 1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الخناقة|أحمد حسن: عقوبة مالية كبيرة على شيكابالا وحسام عبدالمجيد في الزمالك

ادعوا لابني بالرحمة.. رسالة مؤثرة لوالد طالب مصري بعد وفاته ودفنه بالسودان

استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

بشرى سارة .. جمال شعبان يكشف عن أول علاج للصداع النصفي

يأكل ملوخية.. توم هانكس يتواجد بهذا المكان في مصر رفقه زوجته

في ظروف غامضة.. العثور على جثتي أمين شرطة وسيدة داخل مصرف بالبحيرة

بدايتها إخلاء ونهايتها ورود.. السعودية تنفذ أكبر عملية إجلاء دولية في التاريخ

الذهب يقترب من 3 آلاف جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21

موضوعات متعلقة

نصائح ذهبية لتجهيز سيارتك لفصل الصيف

بداية من 110 آلاف جنيه.. 5 سيارات اعتمادية بالسوق المصري| صور

أرخص بيجو مستعملة بـ 85 ألف جنيه| تفاصيل

لفترة محدودة.. جميع فئات فولكس فاجن باسات بخصم 70% | صور

سعر أرخص سياراتBMW الجديدة في مصر| صور

أسعار فورد إيدج الجديدة في السعودية.. صور

جنرال موتورز تتخلى عن أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

مازيراتي تكشف 3 إصدارات جديدة في أسبوع ميلانو للتصميم.. صور

ترشيحاتنا

إقبال كبير من الزائرين على المتحف المصري خلال عيد الفطر

بوجاتي تستعرض أقوى سيارتها خلال افتتاح مقرها الجديد في موناكو| صور

ماذا يفعل من نسي زكاة الفطر وما كفارتها.. علي جمعة يجيب

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 25-4-2023

20 ألف جنيه لأول مرة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

جنايات أمن الدولة تحاكم متهمي ولاية السودان الإرهابية.. غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للقضاء على انسداد المسام.. أهمية عمل علاجات للوجه كل 15 يوما

لأول مرة.. صورة واضحة لـ قمر المريخ.. تفاصيل

قبل لعب الهولي.. ضعي هذه الأشياء على الوجه والشعر لتجنب التصاق اللون

116 سنة بطولات.. نسر الأهلي يحلق في سماء العالمية

فيديو

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

فتاة إسبانية تترك بلدها وتقرر العيش بمصر..أعرف القصة؟..فيديو

فى ندوة «صدى البلد» .. ماجد المصري: فيه ناس كانت بتدعي عليا بسبب دوري في ضرب نار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ