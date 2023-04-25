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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح ذهبية لتجهيز سيارتك لفصل الصيف

صدى البلد

مع بداية فصل الصيف كل عام وما يصاحبه من زيادة درجة الحرارة والرطوبة، يتطلب ذلك عدة تجهيزات خاصة للسيارة يجب القيام بها دائماً حتى تعمل بكفاءة وتتلاشي حدوث بعض المشكلات الميكانيكية المفاجئة خاصة عند السفر لمسافات طويلة.

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نصائح ذهبية لتجهيز سيارتك لفصل الصيف

تعتبر درجات الحرارة المرتفعة أحد أكثر الأسباب التي تؤدي إلى استهلاك قطع السيارة وتلفها بصورة أسرع، لذا إذا أردنا إطالة عمر السيارة هناك بعض الاحتياجات لسفر في السيارة يجب التأكد من توفرها.

 

تنظيف التكييف، وإجراء صيانة له .. حيث يعتبر من أهم الوسائل الضرورية اللازمة في فصل الصيف خاصة مع السفر لمسافات طويلة في درجة حرارة مرتفعة.

 

فحص إضاءة السيارة .. يجب التحقق من جميع الأضواء الأمامية العادية والعالية، والأضواء الخلفية، وأضواء الانعطاف، بالإضافة إلى أضواء المقصورة الداخلية والتأكد من أنها تعمل جيدًا، واستبدال التالف منها.

 

تأكد من مستوى السوائل .. قد تتسبب الحرارة الشديدة أحياناً في تبخير سائل التبريد في بعض السيارات خاصة القديمة، مما يشكل خطورة كبيرة على المحرك، لذا يجب فحص سائل التبريد بشكل مستمر في الصيف.

فحص البطارية .. يجب تفقد حالة البطارية والتأكد من تواجدها في مكانها وعدم وجود تآكل في الأسلاك وجميع التوصيلات في أماكنها الصحيحة

 

عدم ملئ خزان الوقود بشكل كامل خلال فصل الصيف .. ينصح بترك مساحة تسمح للوقود من التحرك داخل خزان الوقود، وذلك كون الوقود يتمدد بفعل الحرارة مما يؤدي إلى زيادة كميته داخل الخزان وبالتالي تسربه للخارج في حال عدم وجود مساحة كافية؛ مما قد يتسبب بنشوب حريق.

 

تفقد ضغط الإطارات .. يجب التأكد من ثبات ضغط إطارات السيارة وفحصها بشكل منتظم، وتشير القاعدة أن كل 10° فهرنهايت تغيير في درجة حرارة الهواء بالارتفاع أو الهبوط، يتسبب في تغير ضغط الإطار بنسبة 1 PSI، وللتعرف إلى ضغط الهواء المثالي للسيارة يمكن مراجعة كتيب التعليمات الخاص بالسيارة.

 

تفقد فرامل السيارة .. يجب متابعتها باستمرار وفي حال ظهور أي من علامات تلف الفرامل يتوجب صيانتها مباشرة والتأكد من سلامته.

 

فحص أساسيات السيارة .. مثل دواسات السيارة وعجلة القيادة والتأكد من صوت المحرك بالإضافة إلى سلامة الإطارات.

ضغط الإطارات فرامل السيارة التكييف الصيف نصائح

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