تقديم الخدمات الصحية لـ 4 آلاف مريض ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكٌلوى بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية للسيدات، حرصا على سلامة وصحة المرأة المصرية.

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تستهدف الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وهي تستهدف جميع المواطنين من سن 18 حتى 40 سنة وما فوق سن الأربعين، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.

مشيرا إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لـ 4 الاف و939 مواطن بالإضافة الى فحص 669 من كبار السن وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وقال الدكتور محمد سمير منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا، إن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تستهدف جميع المواطنين، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، وأضاف انه يتم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريق بالوحدات الصحية والمراكز الطبية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

