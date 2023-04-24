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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 30 مخالفة خلال حملة تموينية على المخابز البلدية بمطاي بالمنيا

حملات رقابية على
حملات رقابية على المخابز بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، تنظيم حملات تموينية مكبرة تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض والتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار.

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وقال هشام فايز رئيس الوحدة المحلية لمركز مطاي، انه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية بدائرة المركز في نطاق عدد من المجالس القروية شملت إبوان منبال وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

أسفرت الحملة عن تحرير ٣٠ مخالفة، جاءت ما بين ٧ محاضر نقص وزن و ٨ محاضر نظافة و ٨ محاضر عدم صرف بون و٧ محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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