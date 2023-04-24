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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتفقد عددا من مستشفيات مطاي وبني مزار لمتابعة الخدمات الصحية

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد المستشفيات

تفقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، عددا من مستشفيات مراكز شمال المحافظة، وذلك للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض، ضمن خطة المحافظة لمتابعة مختلف القطاعات الخدمية طوال فترة عيد الفطر المبارك.

شملت جولة نائب المحافظ، مستشفيات مركزي مطاي وسمالوط، وذلك بحضور الدكتور عاصم كمال مساعد مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة وهشام فايز رئيس مركز مطاي وعماد عبد العزيز رئيس مركز بني مزار.

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تابع نائب المحافظ، الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمستشفي مطاي العام ومستشفى بني مزار المركزي، والتقي بعدد من المواطنين، للتأكد من مدي جودة الخدمات الطبية المقدمة وصرف العلاج للمرضي، موجها بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لتذليل كافة العقبات والوقوف علي الاحتياجات الفعلية.

راجع نائب المحافظ، سجلات تواجد الأطقم الطبية والتمريض، وسجلات استقبال حالات المرضي، كما تفقد اقسام الاستقبال والأشعة حضانات الأطفال والعناية المركزة والعمليات، للتأكد من مدي الرعاية الطبيه المقدمة للمواطنين، موجها بالالتزام بمعايير الجودة والسلامة، حرصا على سلامة وأمن المواطنين.

حرص نائب المحافظ، على تقديم الته‍انئ للمواطنين والأطقم الطبية والتمريض، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا على تواجد الأجهزة التنفيذية على أرض الواقع لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة الشاملة طوال فترة عيد الفطر المبارك، ومدي تقديم الخدمات على مختلف القطاعات الخدمية.

 

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