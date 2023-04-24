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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة 100 مليون صحة.. 13 ألف سيدة تتلقى خدمات طبية مجانية بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا عن تقديم الخدمات الصحية لـ 13 ألف و480 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك على مدار شهر مارس الماضى.

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وأوضح الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى.

وأوضح أنه يتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى، كما تم تحويل الحالات التى تستحق عمل أشعة وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجاناً.

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