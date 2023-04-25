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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع الخدمات الطبية بعدد من مستشفيات ديرمواس وملوي

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات ديرمواس وملوي

واصل الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، جولاته الميدانية المفاجئة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث تفقد عددا من مستشفيات مراكز جنوب المحافظة، وذلك للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومتابعة انتظام الخدمة الصحية وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، ضمن خطة المحافظة لمتابعة مختلف القطاعات الخدمية طوال فترة عيد الفطر المبارك.

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وشملت جولة نائب المحافظ، تفقد مستشفيات (ديرمواس التخصصي، وحميات ديرمواس، ومستشفى ملوي التخصصي)، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وعامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، والدكتور عاصم كمال مساعد مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور محمد فتحي، نائب مدير مستشفى ملوي التخصصي.

وتابع نائب المحافظ، الخدمات الصحية المقدمة بالمركزين كما حرص على تقديم التهاني للمواطنين والأطقم الطبية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا على تواجد الأجهزة التنفيذية على أرض الواقع لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة الشاملة طوال فترة عيد الفطر المبارك، ومدى تقديم الخدمات بمختلف القطاعات الخدمية.

وخلال الجولة شدد نائب المحافظ ، على شركات الصيانة المعنية بجميع المستشفيات، بالمتابعة والحفاظ على المرفق والجودة لضمان استمرارية العمل وعدم تعطيله، كما راجع نائب المحافظ، سجلات تواجد الأطقم الطبية والتمريض، وسجلات استقبال حالات المرضي.

كما تفقد أقسام الاستقبال والمعامل وعدد من أقسام المستشفيات، للتأكد من مدي الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، موجها بالالتزام بمعايير الجودة والسلامة، ومراعاة الجانب الإنساني خلال التعامل مع المرضى، حرصا على سلامة وأمن المواطنين.

والتقي نائب المحافظ بعدد من أهالي المرضي والمواطنين، حيث طمأنهم على ذويهم مؤكداً على حرص المحافظة على تقديم الخدمة الصحية بالشكل الأمثل، وموجها بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لتذليل كافة العقبات والوقوف على الاحتياجات الفعلية.

 

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