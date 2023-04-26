لو مش قادر تشتري سامسونج.. أحدث موبايلات Realme و Vivo ب 4000 جنيه

شهد عام 2023 إطلاق مئات الهواتف الذكية التي يصعب حصرها خاصة وأن بعض الشركات مستمرة في تقديم هواتف جديدة في الشهر الأخير من العام، ومع ذلك فإن معظم الشركات قدمت بالفعل هواتف بمميزات رائعة خاصة الشركات الصينية التي تنافس سامسونج مثل شركتي ريلمي Realme و فيفو Vivo.



هاتف Realme Narzo N55



كشفت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة عن هاتف Realme Narzo N55 كأول هاتف ذكي يحمل علامة Narzo لهذا العام.

Realme Narzo N55

ويعد هاتف Realme Narzo N55 متاحًا للشراء من خلال Amazon India وموقع Realme India الإلكتروني.

يأتي هاتف Realme Narzo N55 في إصدارين 4 جيجا بايت رام + 64 جيجا بايت تخزين و 6 جيجا بايت رام + 128 جيجا بايت تخزين. ويبدأ سعره 134 دولارًا (أي ما يعادل 4000 جنيه مصري).



يحتوي هاتف Realme Narzo N55 على شاشة نوع IPS LCD ضخمة بقياس 6.72 بوصة توفر جودة عرض HD + ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

يقدم هاتف Realme Narzo N55 كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو ، و كاميرا مزدوجة خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

يأتي هاتف Realme Narzo N55 مع معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G88. يأتي الهاتف مع 4 جيجا بايت / 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x و 64 جيجا بايت / 128 جيجا بايت لذاكرة التخزين الداخلية نوع eMMC 5.1.

يتميز هاتف Realme Narzo N55 ببطارية سعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 وات.

يحتوي هاتف Realme Narzo N55 على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع. يأتي محملاً مسبقًا بنظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم Realme UI 4.0. لتخزين إضافي ، يتميز الهاتف بفتحة بطاقة microSD.

هاتف Vivo Y78 + 5G



أعلنت شركة فيفو Vivo عن هاتف Vivo Y78 + 5G في الصين، كما كشفت التقارير إن هذا هو أول هاتف Vivo من سلسلة Y يأتي مزودًا بشاشة منحنية. يوفر الهاتف أيضًا ميزات رئيسية أخرى ، مثل نظام الكاميرا المزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مع دعم ميزة التثبيت البصري OIS ومعالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 6-series ودعم الشحن بقوة 44 وات. وإليك نظرة على مواصفات ومميزات وسعر الهاتف.

Vivo Y78 + 5G

يتميز هاتف Vivo Y78 + 5G بشاشة نوع OLED كبيرة بقياس 6.78 بوصة ، والتي توفر جودة عرض Full HD + تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل ، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، وتغطية ألوان بنسبة 100 % DCI-P3 ، و تغطية ألوان NTSC بنسبة 105 % ، و 8000000: 1 نسبة التباين و ذروة سطوع 1،00 شمعة في المتر المربع.

ويقدم هاتف Vivo Y78 + 5G كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات فيديو ، و كاميرا مزدوجة خلفية مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بـ OIS وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED مزدوج.

يأتي هاتف Vivo Y78 + بأحدث نظام تشغيل Android 13 مع واجهة مستخدم OriginOS OS 3 .

يعمل هاتف Vivo الجديد بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 695. يأتي مع ما يصل إلى 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x وما يصل إلى 256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية نوع UFS 2.2.

و يحتوي هاتف Vivo Y78 + أيضًا ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات.

يأتي هاتف Vivo Y78 + 5G مزودًا بميزات أخرى مثل بطاقة SIM المزدوجة و 5 G و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.1 و GPS ومنفذ USB-C ومقبس صوت بقياس 3.5 مليمتر. يبلغ قياس الهاتف الذكي 162.24 × 74.79 × 7.89 ملم ويزن 177 جرامًا.

يبدأ سعر هاتف Vivo Y78 + 5G من سعر 232 دولار (أي في حدود 6000 جنيه مصري ).