إحداها دخلت موسوعة جينيس.. تعرف على أهم محطات معالجة مياه الصرف بمصر

تبذل مصر جهودًا كبيرة من خلال طرق كثيرة لترشيد وإعادة استخدام المياه، ومن أهم المشروعات معالجة مياه الصرف وإقامة محطات عملاقة من أجل استغلال كل قطرة مياه لمواجهة الندرة المائية، لذلك شرعت مصر على مدى سنوات في إقامة العديد من محطات المعالجة والتحلية في كل أرجاء مصر .

وتعد الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إحدى الهيئات التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وتم إنشاؤها بهدف حماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها بعد إنشاء السد العالى وارتفاع مناسيب المياه، بالإضافة إلى دور الهيئة فى الحفاظ على شبكة المصارف التى تم إنشاؤها لتصريف المياه الزائدة عن الحاجة.

محطة الحمام

وهناك مشروعات كبرى تنفذها الهيئة من خلال الاعتماد على مياه الصرف الزراعى حيث تولى الحكومة أهمية بالغة بالتوسع فى انشاء محطات معالجة المياه، ومن أهم المحطات الجارى تنفيذها محطة الحمام بمحور الضبعة فى الساحل الشمالى والتى تعد واحدة من أكبر محطات معالجة المياه على مستوى المنطقة، بتكلفة حوالى 60 مليار جنيه بإجمالى طاقة إنتاجية 7.5 مليون متر فى اليوم من المياه المعالجة، والتي يتم نقلها إلى أراضى الدلتا الجديدة في إطار المشروع القومى لزراعة 1.5 مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر من خلال تعزيز منظومة الاستخدام الامثل للموارد المائية للدولة.

محطة الحمام

يتكون هذا المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (ترع مكشوفة + خطوط مواسير) ، ومشروع إنشاء مسارات نقل مياه محطة معالجة مصرف بحر البقر بقيمة حوالى ٢٣ مليار جنيه بنسبة تنفيذ ٣٤% ، حيث يتكون المشروع من مسارين ناقلين للمياه عبر خطوط مواسير بالإضافة لعدد ١٨ محطة رفع .



محطة معالجة مياه مصرف المحسمة



ويضاف إلى المشروعات الكبرى محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم التى تعد من أهم المشروعات القومية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتهدف لمعالجة مياه الصرف من خلال نقلها عبر السحارة من غرب قناة السويس لرى أراضى سيناء بزمام تقريبى 60 ألف فدان بتصرف نحو 1 مليون متر مكعب / يوم، وتتولى نقل وعبور مليون و250 ألف متر مكعب من مياه المصرف يوميًا إلى شرق القناة لرى وزراعة نحو 60 ألف فدان بسيناء لتضاف إلى الرقعة الزراعية.

محطة المحسمة



تم تنفيذ المشروع بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وفق أعلى المعايير الدولية، لذلك اختارت مجلة "Engineering News-Record" الأمريكية، المعروفة بـ"ENR"، المحطة لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائى فى العالم لعام 2020، ضمن قائمتها التى ضمّت 30 مشروعًا من 21 دولة حول العالم.



محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس تقام على مساحة إجمالية قدرها 150 فدانًا، وتم إنجاز مشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم خلال 12 شهرًا

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر



تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم .

وقد حصلت على 3 أرقام قياسية من موسوعة «جينيس»، إذ حصلت على شهادة أكبر محطة تحلية للمياه في العالم، بسعة 64.8 متر مكعب في الثانية، وأكبر محطة معالجة حمأة في العالم، فضلا عن أكبر محطة لإنتاج «الأوزون»، وذلك بفضل إنشاء المحطة بأعلى المعايير العالمية وأفضلها مما يجعلها صعبة المنافسة.

محطة بحر البقر

وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة ، كما يجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع .



وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر - بخلاف محطة المعالجة - على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر ، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول ٥.٨٠٠ كيلو متر ، وإنشاء عدد (٣) قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر ، وقنطرة فم علي المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وقنطرة موازنة علي مصرف أم الريش ، بالإضافة لإنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية - محطة شادر عزام) ، وإنشاء عدد (٧) كبارى ، وعدد (٦) سحارات ، وعدد (٢) بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارئ ، وعدد (٣٦) من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – الخ ....) .



وعن ذلك قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن مصر كانت تعيد استخدام 15 مليار متر مكعب من المياه المصارف الزراعية بدون معالجة بخلطها مع مياه الترع وتعيد استخدامها .

وأضاف نور الدين ل"صدى البلد" أنه للأسف بعض هذه المصارف كان يلقى فيها مياه صرف صناعى من المصانع الواقعة على هذه المصارف ومياه صرف صحي من المنازل التي لم يصل لها صرف صحي في القرى مما كان يلوث مياه المصارف .

وأشار إلى أن خطة الدولة الآن هي معالجة هذه المياه لأنه الري بالمياه غير المعالجة كانت تؤدي إلى إصابة المزارعين بالعديد من الامراض المنقولة بالمياه لأن مياه الصرف الصحي ممتلئة بكل أنواع الفيروسات والبكتيريا بالإضافة إلى أنها تلوث أيضا الإنتاج الزراعي وخاصه الخضروات .



وأكد على أن مصر تعالج 5 مليارات متر مكعب فى العام من مصرف بحر البقر وينتج 2 مليار متر مكعب فى العام من المياه النقية التى تشبه فى جودتها أفضل من جودة مياه الترع نفسها، ومصرف الحمام الذي ينتج أيضا نحو ثلاثة مليار متر مكعب ،وسوف يكفون لري 600 الف فدان في مشروع الدلتا الجديدة و هي منطقه الحمام وغرب إسكندرية وبالتالي سنضيف رقعة زراعية جديدة بمعدل نصف مليون فدان كل سنة وسيزيد انتاج الغذاء ويقلل الواردات.

ولفت إلى أن الأهم أن نحصل على غذاء صحي وغير ملوث لا بمياه الصرف الزراعي ولا بمياه الصرف الصحي ولا بالعناصر الثقيلة الموجودة في صرف المصانع فمن هنا كان العائد على صحة الفلاحين وعلى صحة التربة وعلى إنتاجيه التربة وزيادتها وحمايتها من التدهور .