خبير استراتيجى : ميليشيا الدعم السريع بالسودان تخترق كل هدنة

قال الخبير الاستراتيجي بدر الدين عبدالحكم، إن الهدنة القائمة في السودان، التي اتُفق عليها بوساطة أمريكية - سعودية، بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، هي هدنة هشة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة تخترق كل هدنة، لأنها تستغل الاتفاق الدولي في تحسين وضعها على الأرض.

وأوضح أن القوات المسلحة متفوقة حتى الوقت الحالي ويجري تمشيط الأحياء، وكذلك ملتزمون بالهدنة، وعند النظر في الهدنات الثلاث السابقة كانت التزامًا حقيقيًا وصادقًا، لأن هناك التزامًا دوليًّا، خاصة أن الحكومة ملتزمة أمام المجتمع الدولي، لكن قوات الدعم السريع تنتهز هذه الفرص لجمع أطرافها.