جوري بكر تكشف سبب حزنها الشديد في بداية عرض"جعفر العمدة"..فيديو

قالت الفنانة جوري بكر، إنها كانت تشعر بالحزن الشديد في بداية عرض مسلسل جعفر العمدة بسبب أنها قامت بمجهود كبير أثناء التصوير ولم تر نجاح شخصيتها في البداية، مشيرة إلى أنها رأت ذلك النجاح بعد مشهد زواجها من شوقي فتح الله.

وأضافت "جوري بكر" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، من بعد ذلك المشهد أصبحت شخصية وداد هي التريند المنتشر في الشارع المصري، وأصبح الجميع يطاردها في الشوارع ويقوم بمناداتها بـ وداد.

وتابعت الفنانة جوري بكر، أن شخصية وداد فجرت قضية هامة داخل قانون الخلع بعدما قامت بخلع زوجها في مسلسل جعفر العمدة بدون معرفته.