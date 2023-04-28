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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|البحث العلمي تعلن أماكن شاغرة في عدد من الوظائف..حقوق عين شمس تنظم ندوة بالشراكة مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية للشرق الأوسط

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

سماء مصر تتزين بـ قمر التربيع الأول لشهر شوال.. شاهده الآن
تتزين سماء مصر الآن، بظهور قمر التربيع الأول لشهر شوال لعام 1444هـ،  فى ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

علوم عين شمس: إعلان نتيجة امتحانات الميدتيرم.. الاسبوع المقبل
قال الدكتور محمد رجاء  عميد كلية العلوم بـ جامعة عين شمس، إن الكلية انتهت من أداء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني والتي بدأت  حضوريًا داخل القاعات، موضحًا أن الامتحانات تمت في هدوء تام وبشكل طبيعيً دون رصد أية شكاوي من الطلاب.

البحث العلمي تعلن أماكن شاغرة في عدد من الوظائف.. تفاصيل


أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن اتاحة التقديم لأماكن شاغرة فى الوظائف التالية :

آداب القاهرة تعلن موعد امتحانات طلاب الساعات المعتمدة


أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات طلاب الساعات المعتمدة للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

حقوق عين شمس تنظم ندوة بالشراكة مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية للشرق الأوسط


تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس بالشراكة مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية للشرق الأوسط في الثاني من مايو لعام 2023 ندوة دولية حول "تطوير التعليم القانوني في الوطن العربي: العيادات القانونية نموذجا "، وذلك بقاعة  الدكتور رضا السيد عبد الحميد للمؤتمرات بمقر الكلية.

رابط التسجيل بالدورات التدريبية في مركز اللغات جامعة حلوان


أعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز،
 

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