علوم عين شمس: إعلان نتيجة امتحانات الميدتيرم.. الاسبوع المقبل

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بـ جامعة عين شمس، إن الكلية انتهت من أداء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني والتي بدأت حضوريًا داخل القاعات، موضحًا أن الامتحانات تمت في هدوء تام وبشكل طبيعيً دون رصد أية شكاوي من الطلاب.

وأضاف الدكتور محمد رجاء في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، أن أعمال التصحيح والرصد بدأت بمجرد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الميدتيرم، مؤكدًا أن إعلان النتائج للطلاب ستكون خلال الاسبوع القادم بعد انتهاء كل أستاذ من تصحيح المادة الخاصة به.

وأشار عميد كلية العلوم بـ جامعة عين شمس إلى أن الكلية راعت تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الميدتيرم والتشديد على ارتداء الكمامات سواء الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، والتباعد الاجتماعي، والتعقيم بصفة مستمرة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وتابع رجاء ، ان الدراسة سوف تستمر بعد الانتهاء من اجازة العيد بشكلها الطبيعي تغير جداول شهر رمضان بالنسبة لمدة وقت المحاضرة