سماء مصر تتزين بـ قمر التربيع الأول لشهر شوال.. شاهده الآن

تتزين سماء مصر الآن، بظهور قمر التربيع الأول لشهر شوال لعام 1444هـ، فى ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه سيتم مشاهدة قمر التربيع الأول لشهر شوال يوم الخميس الموافق 27 أبريل، حيث يصل القمر إلى لحظة التربيع الأول في تمام الساعة التاسعة و21 دقيقة مساء، ويظل مشاهد حتي صباح الفجر وبذلك سيكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

ويظهر خلال فترة التربيع الأول، نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلما، ويعد هذا الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

تعتبر فترة التربيع الأول، حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلما، الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد".

وعلي الجانب الآخر كان قد أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقرير عن النشاط الشمسي (العاصفة الشمسية) حيث كتب أنه قد بدأت يوم لأحد 23 أبريل 2023م الساعة 17:37 بتوقيت جرينتش عاصفة جيومغناطيسية هي الأقوي حتى الآن منذ بداية دورة النشاط الشمسي الخامسة والعشرون تضرب الأرض، وأمكن رصد الشفق القطبي الدال عليها من الصين وبرلين بألمانيا وجنوب فرنسا وبولندا ونتيجة لقوتها واستمرارها لعدة ساعات أمكن رؤية الشفق القطبي فيما بعد في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى خطوط العرض المتوسطة حيث تم مشاهدته في كارولينا الشمالية ويوتا وكولورادو ونيو ميكسيكو وكاليفورنيا وأوكلاهوما.

وأشار معهد البحوث الفلكية، أن البداية كانت من أرصاد القمر الصناعي المسمى مرصد الشمس الديناميكي (SDO) حيث رصد انطلاق المقذوفات الكتلية والتي تسمي (coronal mass ejection (CME)) من الفئة (M2) والتي انطلقت من الشمس يوم 21 أبريل من نصف الكرة الشمسي الجنوبي ومع الوقت تأكد توجهها نحو الأرض وتم رصد موجات راديو من الفئة الثانية حيث تم حساب سرعتها لتصل إلى 580 كيلومتر في الثانية.

وتابع، أنه بحسب بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) فإنه تم توقع وصول العاصفة الجيومغناطيسية في الساعات الأولى من يوم 24 أبريل، وأن الحسابات الأولية كانت تشير إلى أن العاصفة المغناطيسية ستكون من الفئة (G1)، ومع اقتراب العاصفة تم تأكيد وصولها الى الأرض وزيادة تصنيف قوتها لتصل إلى (G4).