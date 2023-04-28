عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سماء مصر تتزين بـ قمر التربيع الأول لشهر شوال.. شاهده الآن

القمر
القمر

تتزين سماء مصر الآن، بظهور قمر التربيع الأول لشهر شوال لعام 1444هـ،  فى ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه سيتم مشاهدة قمر التربيع الأول لشهر شوال يوم الخميس الموافق 27 أبريل، حيث يصل القمر إلى لحظة التربيع الأول في تمام الساعة التاسعة و21 دقيقة مساء، ويظل مشاهد حتي صباح الفجر وبذلك سيكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

ويظهر خلال فترة التربيع الأول، نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلما، ويعد هذا الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

هي الأقوي حتى الآن.. البحوث الفلكية: عاصفة شمسية تضرب الأرض |تفاصيل

تعتبر فترة التربيع الأول، حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلما، الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد".

وعلي الجانب الآخر كان قد أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقرير عن النشاط الشمسي (العاصفة الشمسية) حيث كتب أنه قد بدأت يوم لأحد 23 أبريل 2023م الساعة 17:37 بتوقيت جرينتش عاصفة جيومغناطيسية هي الأقوي حتى الآن منذ بداية دورة النشاط الشمسي الخامسة والعشرون تضرب الأرض، وأمكن رصد الشفق القطبي الدال عليها من الصين وبرلين بألمانيا وجنوب فرنسا وبولندا ونتيجة لقوتها واستمرارها لعدة ساعات أمكن رؤية الشفق القطبي فيما بعد في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى خطوط العرض المتوسطة حيث تم مشاهدته في كارولينا الشمالية ويوتا وكولورادو ونيو ميكسيكو وكاليفورنيا وأوكلاهوما.

وأشار معهد البحوث الفلكية، أن البداية كانت من أرصاد القمر الصناعي المسمى مرصد الشمس الديناميكي (SDO) حيث رصد انطلاق المقذوفات الكتلية والتي تسمي (coronal mass ejection (CME)) من الفئة (M2) والتي انطلقت من الشمس يوم 21 أبريل من نصف الكرة الشمسي الجنوبي ومع الوقت تأكد توجهها نحو الأرض وتم رصد موجات راديو من الفئة الثانية حيث تم حساب سرعتها لتصل إلى 580 كيلومتر في الثانية.

وتابع، أنه بحسب بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) فإنه تم توقع وصول العاصفة الجيومغناطيسية في الساعات الأولى من يوم 24 أبريل، وأن الحسابات الأولية كانت تشير إلى أن العاصفة المغناطيسية ستكون من الفئة (G1)، ومع اقتراب العاصفة تم تأكيد وصولها الى الأرض وزيادة تصنيف قوتها لتصل إلى (G4).

قمر قمر التربيع الأول الفلك المعهد القومي للبحوث الفلكية قمر التربيع الأول لشهر شوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي من مرتضى منصور بشأن مباراة السوبر

عودة إمام عاشور | لاعب الزمالك السابق : مفاجآت في السوبر المصري

هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

بمبلغ يبدأ من 500 جنيه..تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

تحذير عاجل | الأرصاد: مفاجأة في حالة الجو حتى منتصف الأسبوع المقبل

لأول مرة.. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أخبار الأهلي.. حبس 30 مشجعا.. قرار صارم من الخطيب ضد ثنائي الطائرة.. وصدمة قبل مواجهة الرجاء

معلق رياضي: عدم إيقاف كهربا جريمة.. وسأقطع علاقتي بالزمالك إذا لعب السوبر

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أمريكا بشأن تمديد الهدنة في السودان

بسبب "الأفروسنتريك".. إعلامي شهير ينفعل على الهواء: فيلم كليوباترا "تزوير وسطو علني"

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

دفعة جديدة من مآمير الجمرك تتسلم العمل بمطار القاهرة .. صور

الصلاة النارية .. داوم عليها تفرج همك وكربك

أخبار التوك شو.. مفاجآت في الأرصاد وتطور جديد في أسعار الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أغنيات.. تفاصيل ألبوم دينًا الوديدي الجديد "خمسة فصول"

بالأبيض المكشوف.. ياسمين الخطيب بملابس تشعل السوشيال ميديا بإيطاليا

الجماهير تُمني النفس بالعبور|ماذا يحتاج الأهلي من الرجاء في لقاء الدار البيضاء؟

أعراض أولية تكشف عن نوع سرطان خطير.. تعرف على العلاج المبكر

فيديو

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

تقارير صفراء.. الكرملين يصدر بيانا عن مزاعم محاولةإغتيال فلاديمير بوتين

الزمالك خارج أفضل 10 أندية في إفريقيا .. ومفاجأة في ترتيب الأهلي| تصنيف أوبتا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ