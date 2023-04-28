تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في الامارات العربية المتحدة بشكل طفيف اليوم الجمعة 28 أبريل 2023 متأثرة بحالة الانخفاض العالمية لسعر أوقية الذهب.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة :

تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الامارات اليوم الجمعة مقابل الدرهم الإماراتي:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 24 نحو 246 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 22 نحو 225.50 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 نحو 215.25 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 18 سجلت 184.50 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 14 بلغت 143.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 12 وصلت نحو 123 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة لـ الأوقية بلغت نحو 7651 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1722 درهم إماراتى .

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإمارات:

تعتبر أسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.